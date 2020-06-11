Участники ЕГЭ будут рассажены зигзагообразно

Школы Якутска готовятся к проведению ЕГЭ в новых условиях.

В этом году в столице 1913 выпускников сдадут единый государственный экзамен. Это выпускники школ Якутска и Жатая, а также негосударственных образовательных учреждений. По данным на 9 июня, 407 выпускников отказались от сдачи ЕГЭ, их число меняется.

Это особенность ЕГЭ в 2020 году – экзамены сдают только те выпускники, которые собираются поступать в ВУЗы. При этом все выпускники аттестованы на основании текущих отметок и получат аттестаты без сдачи ЕГЭ.

Единый государственный экзамен начнется с 3 июля. В этот день пройдут ЕГЭ по географии, литературе и информатике. 6 и 7 июля пройдет самый массовый ЕГЭ по русскому языку, 10 июля – по профильной математике, 13 июля – по истории и физике, 16 июля – по обществознанию и химии, 20 июля – по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам. 22 и 23 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам. Резервные дни запланированы на 24 июля (кроме русского языка и иностранных языков) и 25 июля – по всем учебным предметам.

Как отметил начальник управления образования Алексей Семенов, для выпускников, которые по уважительным причинам не смогут принять участие в ЕГЭ в июле, будет предусмотрен дополнительный период проведения экзаменов в августе. Расписание основного и дополнительного периодов ЕГЭ составлено таким образом, чтобы все участники смогли успеть подать документы в вузы.

3 августа пройдет ЕГЭ по географии, литературе, информатике, биологии, истории и устной части экзамена по иностранным языкам, 5 августа – ЕГЭ по русскому языку, 7 августа – по обществознанию, химии, физике, профильной математике и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам. 8 августа в расписании предусмотрен резервный день для сдачи экзаменов по всем предметам.

«Как ранее сообщалось, в Якутске подготовили 18 пунктов проведения экзаменов. Это 241 аудиторий, 1 — на дому. Для подготовки ППЭ в соответствии с рекомендациями Роспотребназора будет выделено 5 миллионов 826 тысяч рублей из резервного фонда главы ОА города Якутска», — отметил начальник управления образования Алексей Семенов.

Из-за сложившейся эпидемиологической ситуации, участники ЕГЭ в аудиториях будут рассажены зигзагообразно, их количество в одной аудитории не должно превышать 8 человек. Также должна быть соблюдена дистанция в 1,5 метра между ними. Аудитории будут оснащены дезинфицирующими средствами, участникам будут выдавать средства индивидуальной защиты.