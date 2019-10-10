Участники долевого строительства могут остаться без жилья

В Якутской городской Думе состоялось заседание постоянной комиссии по имущественным и земельным отношениям под председательством депутата Ольги Саргыдаевой. Одним из наиболее острых тем стало обсуждение вопроса по обеспечению жильем населения города Якутска в рамках долевого участия — изменения в ФЗ 214 от 1 июля 2019 года вынуждает ДЖО г. Якутска принять решение, противоречащее бюджетному кодексу.

В ходе работы комиссии депутаты рассмотрели три вопроса по исполнению муниципальных программ: «Развитие имущественного и земельного комплекса городского округа «город Якутск» на 2018-2022 годы», «Обеспечение жильем населения городского округа «город Якутск» на 2018-2022 годы» и о ходе подготовки бюджета ГО «город Якутск» в сфере имущественного и земельного комплекса на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы.

Если первый и третий вопрос были рассмотрены без особых нареканий, и ситуация по ним держится на контроле, то исполнение программы по обеспечению жильем населения городского округа на 2018-2022 годы вызвал у депутатов немало вопросов.

По информации директора Департамента жилищных отношений Александра Новолокова реализация программ по переселению граждан из аварийного жилого фонда и обеспечения жильем детей-сирот были запланированы в рамках долевого участия в строительстве многоквартирных жилых домов.

По плану на 2019 год по программе переселения граждан было выделено 29,3 миллионов рублей, и по результатам третьего квартала 2019 года реализовано 0%. По программе приобретения или строительства жилья для детей-сирот на 2019 год было запланировано 620 миллионов рублей, из которых на 3 квартал предусмотрен 248,5 млн.руб. Освоение также 0%.

По другим программам ситуация гораздо лучше.

По муниципальной программе обеспечения жильем молодых семей было запланировано на 2019 год 106 миллионов рублей, из которых 98% уже освоены. По программе обеспечения жильем работников бюджетной сферы также проблем нет – освоение практически достигло 99%.

Неосвоение подпрограмм Александр Новолоков связывает с отсутствием возможности оплаты застройщикам запланированных сумм согласно изменениям в ФЗ 214 с 1 июля 2019 года, участники долевого строительства обязаны открыть эскроу-счета в коммерческих банках для выплаты средств застройщику по окончанию строительства, а в данном случае ДЖО выступает в роли дольщика, но являясь муниципальным учреждением не имеет права открывать счета в коммерческих банках).

Стоит отметить, что реформа отрасли долевого строительства началась с принятия правительством РФ в декабре 2017-го «дорожной карты», которая предусматривала поэтапный переход от прямого финансирования строительства за счет привлечения средств физических лиц к банковскому кредитованию. Как следствие, это должно было привести к повышенной защите дольщиков от недобросовестных или неумелых девелоперов. Как известно в Якутске насчитывается сотни, если не тысячи обманутых дольщиков.

До 1 июля 2019 года застройщикам все еще разрешалось привлекать денежные средства граждан напрямую. Сейчас застройщики должны осуществлять строительство за счет банковских кредитов. Банки, в свою очередь — открывать счета, на которые дольщики должны вносить денежные средства после заключения договора долевого участия в строительстве. Только после того, как объект будет построен и сдан в эксплуатацию, застройщик получит доступ к деньгам, благодаря которым он сможет погасить банковский долг и забрать остаток.

Соответственно, в случае плохого развития событий права дольщиков будут защищены, и это позволит избежать появления новых «обманутых дольщиков». По сути закон на стороне граждан, однако в данной ситуации оказалось, что ДЖО поставлено в тупик.

«Новые изменения в законе обязывают нас прийти в коммерческий банк и открыть эскроу-счет, однако по бюджетному законодательству мы на это не имеем права. Мы уже обращались с этим вопросом и в Министерство экономики и в Министерство строительства, и в наш Департамент финансов, но пока никаких разъяснений нет. Торги проведены, контракты подписаны, проблема с оплатой в связи с отсутствием счетов. Из-за этого идет неисполнение программы», — объяснил Новолоков.

На вопрос депутатов, какой выход из сложившейся ситуации департамент видит, директор ДЖО Александр Новолоков ответил, что если до конца года ситуация не разрешится, то он будет вынужден принять волевое решение и открыть эскроу-счет, переступив тем самым требования бюджетного кодекса. Ситуация усугубляется тем, что у многих контрактов уже поджимают сроки, и при отсутствии оплаты они будут попросту расторгнуты.

«На каждую квартиру нужно открыть отдельный эскроу-счет. На это нужно согласие Департамента финансов. Я буду вынужден это сделать, иначе мы сорвем программу по переселению граждан. Это недопустимо. Я готов пойти в банк и открыть эскроу-счет, потом пусть как угодно это объяснят, пусть накажут. Не считаю, что это решение означает нецелевое использование средств – деньги идут по своему назначению, люди получат жилье, а застройщики — оплату. В нашем законодательстве бывают недочеты. Но люди от этого не должны страдать в любом случае», — резюмировал Новолоков.

Руководитель Департамента финансов ОА Ольга Максимова прокомментировала, что «изменения в закон вступили, но механизм максимально до конца не налажен»: «Мы будем ждать разъяснений со стороны Минфина РФ. Самодеятельностью заниматься не имеем права»,- сказала она.

Как справедливо заметила председатель постоянной комиссии по имущественным и земельным отношениям Якутской городской Думы Ольга Саргыдаева, «ситуация очень серьезная и требует безотлагательного решения». В свою очередь первый заместитель главы города Максим Трофимов прокомментировал, что благодаря состоявшейся комиссии он узнал об этой проблеме и будет организовывать совещание с коммерческим банком для решения ситуации.