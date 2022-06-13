Участникам ысыаха Олонхо необходимо предъявить QR-код

Заместитель Председателя Правительства Якутии Сергей Местников утвердил санитарный протокол национального праздника Ысыах Олонхо, который состоится с 20 по 21 июня в Верхневилюйском районе.

В соответствии с рекомендациями главного государственного санитарного врача, управления Роспотребнадзора и оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции принят ряд ограничений. Так, участникам культурно-массовых мероприятий необходимо предъявить QR-код, подтверждающий вакцинацию или перенесение заболевания, пройти соответствующий инструктаж и в случае выявления признаков заболевания соблюдать режим самоизоляции. Администратор, предоставляющий объекты для проведения мероприятий, обязан обеспечить условия для профилактики среди организаторов, волонтеров и персонала, обеспечить регулярную дезинфекцию, наличие бесконтактных дозаторов с антисептиками.

Действие санитарного протокола распространяется на всех участников культурно-массовых мероприятий, конкурсов и соревнований, включая прибывающие делегации других муниципалитетов. Вместе с тем, к зрителям особые требования не предъявляются.

— Мы очень рады, что национальный праздник пройдет в традиционной форме, — отметил в своем комментарии первый заместитель министра культуры и духовного развития Владислав Левочкин. — Уверены, что гости празднования не заметят никаких неудобств. Санитарный протокол возлагает обязанности на организаторов и участников обширной программы, которая включает 114 мероприятий.