Участника войны Афанасия Павловича Соловьёва поздравили с 95-летием

Сегодня свой 95-летний юбилейный день рождения празднует участник Великой Отечественной войны, Почётный гражданин Хангаласского улуса Афанасий Павлович Соловьёв.

От имени Главы Якутии Айсена Николаева и руководства республики ветерана поздравил и вручил подарки руководитель Администрации Главы РС(Я) и Правительства РС(Я) Афанасий Владимиров.

Афанасий Владимиров зачитал поздравительные открытки от Президента России Владимира Путина и Главы Якутии Айсена Николаева.

«Вы прошли большую жизненную школу, стойко преодолели тяжелейшие испытания военного времени, самоотверженно восстановили страну своими руками и всегда чувствуете сопричастность к судьбе Отечества, верите в правое дело. Великую любовь к Родине, ответственность за её настоящее и будущее Вы передаёте нам», – обратился к Афанасию Павловичу Президент страны и пожелал здоровья, бодрости духа и благополучия.

«Своей храбростью, отвагой и самоотверженностью Вы внесли весомый вклад в разгром немецко-фашистских оккупантов, прошли через огромные испытания, поднимали Родину из послевоенной разрухи», – отметил Глава Якутии Айсен Николаев в поздравлении. Ил Дархан напомнил, что 2020-й год является вдвойне знаменательным для ветерана – страна отмечает 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. От лица всех якутян и от себя лично Айсен Николаев выразил бесконечную благодарность за мирное небо над головой, за счастье жить и работать в свободной и сильной стране. «Ваш жизненный путь всегда будет для нас примером честного, самоотверженного труда, патриотизма и стойкости», – подчеркнул глава и пожелал крепкого здоровья и долголетия, любви родных и близких.

Афанасий Павлович родился 26 января 1925 года в селе Исит Орджоникидзевского района. В 1944 году вступил в ряды Советской Армии. Служил в Забайкальском округе на границе с Монголией, в местности Пать Талын Тологой Нарын Хундуй. Даже во времена близкой Победы на границе служить было очень сложно – со стороны Маньчжурии совершались нападения японцев. Ветеран рассказал, что служил связистом минометного батальона. Он участвовал в жесточайших боях за Харбин. За военные подвиги был награждён Орденом Великой Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией».

Вся послевоенная трудовая деятельность Афанасия Павловича Соловьева связана с работой в совхозе «Орджоникидзевский». Он является почетным гражданином Хангаласского улуса. Сегодня проживает в Якутске, счастливый дедушка трёх внуков и прадедушка семи правнуков. Афанасий Павлович выразил твёрдое намерение принять участие в торжествах, посвящённых 75-летию Победы. «Обязательно приду на парад, посвящённый Великой Победе на Площади Победы», – подчеркнул ветеран.

Ветерана войны также поздравили руководитель Управления социальной защиты населения и труда г. Якутска при Министерстве труда и социального развития РC(Я) Семен Матвеев, председатель Совета ветеранов Якутска Николай Тряпша и куратор ветерана, руководитель Управления инфокоммуникационного и технического обеспечения– Аппарата Ситуационного центра Главы РС(Я) Александр Симонов.