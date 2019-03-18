Участник войны Василий Александров отметил 95-летний юбилей

Юбилейную дату отметил участник Великой Отечественной войны, заслуженный учитель ЯАССР, Отличник просвещения СССР, почётный гражданин Кутанинского наслега Сунтарского улуса Василий Ефремович Александров. 16 марта ветерану исполнилось 95 лет.

Василий Ефремович родился в 1924 году в Шеинском наслеге Сунтарского района. На фронт его призвали в августе 1944 года.

Попал в состав третьего батальона Краснознаменной 25-ой механизированной бригады, в качестве станкового пулемётчика участвовал в войне с милитаристской Японией. Затем служил в штабе И.А. Плиева в охране японских военнопленных.

Во время службы прошёл курсы младших командиров, получил звание младшего сержанта, был командиром миномётного расчёта. Награждён медалью «За победу над Японией», орденом Отечественной войны второй степени, медалью Жукова и многими другими юбилейными медалями и знаками.

После войны Василий Ефремович вернулся в родной Сунтарский улус, работал в колхозе, библиотеке, сельском клубе в Кутанинском и Шеинском наслегах. Окончив Вилюйское педучилище, работал учителем начальных классов, директором Кутанинской семилетней школы. В 1959 году окончил Якутский государственный университет.

В школе проработал ровно полвека, из них 25 лет – директором школы. Неоднократно избирался депутатом сельского совета народных депутатов, был лектором, пропагандистом.

С супругой Варварой Афанасьевной вырастили пятерых детей. В свои 95 лет ветеран Василий Ефремович бодр и активен, является любимым и уважаемым дедушкой многочисленных внуков и правнуков.