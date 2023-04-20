20.04.2023
16:12
968
Общество
Участник СВО о якутских солдатах: Я бы назвал вас всех героями!
Телеграм-канал @djiikeytop опубликовал видеообращение к якутскому народу, в котором участник СВО высоко оценивает военнослужащих из нашей республики.
«Честно скажу, это мои боевые братья. Людей более смелых, открытых, честных, не жадных я не встречал. У меня еще в срочке, когда служил с якутами были очень хорошие отношения. Фотографии даже есть, тогда еще на «Кодак» снимали. Были моменты, когда я был обязан якуту своей жизнью», — говорит мужчина.
Источник: @djiikeytop
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