Участник праймериз ЕР за достойную жизнь в Якутии

Дмитрий Паньков: Нужен конструктивный диалог всех политических и общественных сил

Работа общественником позволила мне ближе узнать проблемы социально незащищённых, нуждающихся людей. К сожалению, у нас в Якутии таких очень много. И это в богатой природными ресурсами республике с населением меньше миллиона человек.

Чтобы якутяне жили достойно, нужно не только разработать и принять соответствующие законы, но и дать людям социальные гарантии, оказывать им конкретную помощь. И здесь нужен конструктивный диалог всех политических и общественных сил, активных граждан.

Я не являюсь членом какой-либо партии. И мое участие в предварительном голосовании «Единой России» является возможностью реализовать желание бороться за права людей на самом высоком уровне.

Мой опыт работы в команде Молодежки ОНФ позволяет мне реально оценивать свои силы по оказанию помощи людям, и всегда добиваться положительного результата.

Я за достойную жизнь в Якутии!