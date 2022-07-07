Участковый терапевт Татьяна Томская: Хочется помогать людям

«Программа больших возможностей», — так оценивает проект «Земский доктор» одна из его участниц, участковый терапевт высшей категории Эвено-Бытантайской ЦРБ, отличник здравоохранения РФ и РС(Я) Татьяна Томская. Отработав 5 лет в рамках своего контракта, она решила остаться в улусе работать дальше.

Вообще-то к условиям Севера ей не привыкать. Уроженка Верхоянского района, она выросла в его суровых реалиях и прекрасно знает все тонкости жизни в Арктике. Впрочем, при желании Татьяна Дмитриевна вполне могла бы связать свою профессиональную судьбу и с большими городами. Потому что вначале, в 1991 году, окончила Иркутское медицинское училище. А затем, отработав несколько лет медсестрой в своем родном поселке Сайды, поступила в Мединститут СВФУ им.М.Аммосова, который окончила в 2002-м, и до 2005 года трудилась врачом-педиатром в столичной поликлинике №1. Со временем прошла повышение квалификации, став врачом общей практики.

Однако городская жизнь со всеми ее прелестями, признается она, увлечь ее так и не смогла. И когда в один прекрасный день земляки позвали вернуться — в Эгинскую участковую больницу поселка Сайды Верхоянского улуса требовался терапевт — она согласилась, не раздумывая, отработав там 11 лет. А затем, в 2016-м, ей предложили принять участие в программе «Земский доктор».

— Это было ново и очень интересно. Требовалось переехать в Эвено-Бытантайский улус, но поскольку условия, в которых придется работать, я примерно представляла, то согласилась. Меня отправили работать врачом в Кустурскую участковую больницу, — рассказывает она.

И население поселка, и коллектив больницы – фельдшер и медсестры, встретили ее хорошо. Это тем более важно, что в маленьком поселке единственный врач по большому счету должен быть мастером на все руки, приобретая бесценный опыт специалиста широкого профиля. И поддержка коллег – и тех, кто рядом, и тех, кто консультирует тебя дистанционно – это важно всегда.

— Конечно, между работой городского участкового терапевта и земского врача разница колоссальная. Последнему намного сложней – он должен быть готов ко всему, включая ситуации, когда больному требуется экстренная помощь хирургического профиля: при травмах, остром животе и пр. К тому же в зоне твоей ответственности все население – от новорожденных до пожилых, что также требует от врача повышенного внимания, — говорит она.

Сложных ситуаций в работе земского врача, говорит она, хватает. Для нее первой из серьезных проверок на профессионализм стал инфаркт миокарда у одного из сельчан. Характерные изменения она обнаружила, когда сделала ему ЭКГ. Проконсультировалась с коллегами в Республиканском сосудистом центре, отправив им снимок по интернету. Те подтвердили: инфаркт миокарда передней стенки. После чего больной был экстренно санавиацией доставлен в Якутск и успешно прооперирован. Потом точно так же ей удалось спасти еще двух сельчан с острой коронарной недостаточностью.

— Хорошо, что теперь даже в таких отдаленных населенных пунктах у медиков есть интернет, мобильная связь. Это очень помогает в работе, — говорит она.

Сожалеет Татьяна Дмитриевна только об одном – о том, что в программе «Земский доктор» нельзя участвовать дважды.

— Было бы здорово, если б со временем практикующим врачам дали возможность становиться ее участником повторно. Работая в сложных условиях, ты приобретаешь бесценный опыт, который можешь продолжать применять либо в том же населенном пункте, либо поехать в какой-то другой отдаленный район, – говорит она.

Сейчас Татьяна Томская работает в Саккырыре – участковым терапевтом Эвено-Бытантайской ЦРБ. Несмотря на то, что ее участие в программе «Земский доктор» завершилось еще в 2021 году, уехать, оставив своих больных, она пока не решилась.

— Я уже привыкла к этим местам, хорошо знаю население, своих пациентов, и поэтому решила остаться еще – уже вне программы, — говорит она. — Мне нравится здесь: тут много практики, а значит, возможности помогать людям…