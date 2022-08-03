Участковый обвиняется в халатности — на вызове не спас детей от побоев отчима

Прокуратура г. Якутска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего участкового уполномоченного полиции. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлёкшая по неосторожности смерть ребенка).

По версии следствия, обвиняемый в июне 2021 года, находясь при исполнении своих должностных обязанностей, приехав по вызову на адрес проживания семьи, несмотря на очевидные телесные повреждения у двоих малолетних детей, которые были причинены их отчимом, призывах о помощи, надлежащим образом не исполнил свои обязанности по пресечению, выявлению и предотвращению фактов применения насилия к малолетним. В результате халатного отношения обвиняемого к исполнению своих полномочий в последующем один из несовершеннолетних скончался от причинённых отчимом телесных повреждений.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокуратурой в Якутский городской суд для рассмотрения по существу. Уголовное дело расследовано следователем следственного отдела по г. Якутску Следственного управления СК России по Республике Саха (Якутия).

Отчим детей за причинение средней тяжести вреда здоровью малолетнего, истязание двух малолетних, убийство одного из них (п. «в» ч.2 ст.112, п.п. «а», «г» ч.2 ст.117, п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ) осужден судом к 22 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Органами следствия установлено, что гражданин М., ранее судимый за совершение нескольких эпизодов хищений чужого имущества, систематически наносил увечья ошейником, зарядным устройством и руками малолетним, 2017 и 2019 годов рождения, причинял им физические и психические страдания, сообщает пресс-служба Следкома Рф по РС(Я)