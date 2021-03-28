Участки, на которых победил Виталий Обедин. Информация дополняется

УИК №799 (школа №18) Виталий Обедин – 150; Евгений Григорьев – 124; Савва Михайлов – 30; Евгений Рябченко – 1; Айаал Прокопьев – 4; Иван Комаров – 3. УИК №697 (Саха политехнический лицей) Виталий Обедин – 380; Евгений Григорьев – 326. УИК №766 (Марха) Виталий Обедин – 171; Евгений Григорьев – 150. УИК №755 (школа №30) Виталий Обедин – 164; Евгений Григорьев – 133. УИК №757 (школа №24) Виталий Обедин – 333 Евгений Григорьев — 247 УИК №729 (Департамент жилищных отнощений) Виталий Обедин – 261; Евгений Григорьев – 157. УИК №696 (школа №25) Виталий Обедин – 350; Евгений Григорьев – 274. УИК №727 (школа №9) Виталий Обедин – 271; Евгений Григорьев – 227. УИК №739 (Пединститут СВФУ) Виталий Обедин – 310; Евгений Григорьев – 289. УИК №790 (Медколледж) Виталий Обедин – 344; Евгений Григорьев — 294 Информация предоставлена штабом СР. Всего в Якутске 118 УИКов. В целом по городу на этот час лидирует Евгений Григорьев. Подсчет голосов продолжается.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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