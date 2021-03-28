Участки, на которых победил Виталий Обедин. Информация дополняется
УИК №799 (школа №18)
Виталий Обедин – 150;
Евгений Григорьев – 124;
Савва Михайлов – 30;
Евгений Рябченко – 1;
Айаал Прокопьев – 4;
Иван Комаров – 3.
УИК №697 (Саха политехнический лицей)
Виталий Обедин – 380;
Евгений Григорьев – 326.
УИК №766 (Марха)
Виталий Обедин – 171;
Евгений Григорьев – 150.
УИК №755 (школа №30)
Виталий Обедин – 164;
Евгений Григорьев – 133.
УИК №757 (школа №24)
Виталий Обедин – 333
Евгений Григорьев — 247
УИК №729 (Департамент жилищных отнощений)
Виталий Обедин – 261;
Евгений Григорьев – 157.
УИК №696 (школа №25)
Виталий Обедин – 350;
Евгений Григорьев – 274.
УИК №727 (школа №9)
Виталий Обедин – 271;
Евгений Григорьев – 227.
УИК №739 (Пединститут СВФУ)
Виталий Обедин – 310;
Евгений Григорьев – 289.
УИК №790 (Медколледж)
Виталий Обедин – 344;
Евгений Григорьев — 294
Информация предоставлена штабом СР. Всего в Якутске 118 УИКов. В целом по городу на этот час лидирует Евгений Григорьев. Подсчет голосов продолжается.
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