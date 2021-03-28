28.03.2021
22:49
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Политика

Участки, на которых победил Виталий Обедин. Информация дополняется

УИК №799 (школа №18)

Виталий Обедин – 150;

Евгений Григорьев – 124;

Савва Михайлов – 30;

Евгений Рябченко – 1;

Айаал Прокопьев – 4;

Иван Комаров – 3.

УИК №697 (Саха политехнический лицей)

Виталий Обедин – 380;

Евгений Григорьев – 326.

УИК №766 (Марха)

Виталий Обедин – 171;

Евгений Григорьев – 150.

УИК №755 (школа №30)

Виталий Обедин – 164;

Евгений Григорьев – 133.

УИК №757 (школа №24)

Виталий Обедин – 333

Евгений Григорьев — 247

УИК №729 (Департамент жилищных отнощений)

Виталий Обедин – 261;

Евгений Григорьев – 157.

УИК №696 (школа №25)

Виталий Обедин – 350;

Евгений Григорьев – 274.

УИК №727 (школа №9)

Виталий Обедин – 271;

Евгений Григорьев – 227.

УИК №739 (Пединститут СВФУ)

Виталий Обедин – 310;

Евгений Григорьев – 289.

УИК №790 (Медколледж)

Виталий Обедин – 344;

Евгений Григорьев — 294

Информация предоставлена штабом СР. Всего в Якутске 118 УИКов. В целом по городу на этот час лидирует Евгений Григорьев. Подсчет голосов продолжается.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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