Участились случаи травмирования на детских площадках — Следком

Следственный комитет России вновь обращает внимание родителей, должностных лиц, сотрудников органов системы профилактики, образовательных учреждений, управляющих компаний и других ответственных лиц на необходимость неукоснительного выполнения обязанностей по обеспечению безопасности детей при их нахождении на детских площадках. Ненадлежащее исполнение своих обязанностей влечет за собой уголовную ответственность.

Накануне в эфире федерального канала вышел сюжет о нарушениях, выявленных на детских площадках в ряде регионов, в частности на территории Удмуртской Республики обнаружена детская площадка, представляющая опасность для здоровья. По озвученным сведениям следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Удмуртской Республике организована доследственная проверка. Кроме этого, следственными органами СУ СК России по Ульяновской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По данным следствия, в 2020 году местный предприниматель, при исполнении обязательств по заключенному с МБУ «Стройзаказчик» контракту, организовал монтаж на территории региона более 100 дворовых спортплощадок, при осмотре которых были обнаружены серьезные конструкционные недостатки, которые, согласно заключениям специалистов, представляют собой реальную угрозу жизни и здоровью детей.

К сожалению, за последнее время это не единичные случаи, где чья-то беспечность или халатность могут повлечь за собой трагические последствия. В Смоленской области расследуется уголовное дело по факту получения 29 августа 2021 года 9 и 10 летними девочками телесных повреждений в результате падения качелей на детской площадке в городе Гагарин (п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ). В Республике Саха (Якутия) расследуется уголовное дело о халатности по факту гибели 10 сентября 2021 года в с. Мегино-Алдан девочке 2012 года рождения в результате падения с игрового элемента на площадке. Помимо этого, в Республике Татарстан продолжается расследование уголовного дела (ч. 1 ст. 238 УК РФ) по факту падения одной из секций забора, огораживающего территорию парка отдыха в г. Альметьевске, на 13-летнего мальчика. Выяснением обстоятельств травмирования в городском парке и на детской площадке детей в августе и сентябре 2021 года занимаются и следователи СУ СК РФ по Нижегородской области.

Во всех случаях следователями СК России устанавливаются причины и условия произошедшего, анализируется необходимая техническая и организационно-распорядительная документация по эксплуатации детских площадок, дается правовая оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение требований и норм безопасности.

Необходимо исключить любую ситуацию, способную привести к трагедии, когда речь идет о жизни и здоровье наших детей.