Участились случаи незаконной добычи краснокнижных уток и самок-уток

В ходе контрольно-надзорных мероприятий за весенний период охоты на водоплавающую дичь, госинспекторами Минэкологии Якутии совместно с сотрудниками МВД по РС(Я) и Управления Росгвардии по РС(Я) всего выявлено 8 фактов незаконного отстрела уток, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, Республики Саха (Якутия) в следующих районах:

В Чурапчинском районе выявлено 2 факта незаконного отстрела 6 селезней (самцов) чирка-клоктуна и 6 уток (самок);

В Амгинском районе 1 факт с незаконным отстрелом 4 селезней чирка-клоктуна;

В Мегино-Кангаласском районе 2 факта с незаконным отстрелом 18 селезней чирка-клоктуна, 10 уток (самок);

В Хангаласском районе 1 факт незаконного отстрела 1 селезня чирка-клоктуна.

Кроме того, выявлен факт продажи уток на Крестьянском рынке г. Якутска, занесенных в Красную книгу РФ, РС (Я). Изъято всего 14 особей уток. Из них: 4 селезня чирка-клоктуна, 1 самка чирка-клоктуна, 9 уток (самок).

В ходе мониторинга сети интернет установлено, что охотники незаконно добыли 14 чирка-клоктуна, 13 красноголовой чернети и 56 уток (самок).

По данным фактам материалы переданы в МВД по РС(Я) для привлечения виновных лиц к уголовной ответственности.

Отметим, что незаконная добыча животных и птиц, занесенных в Красную книгу влечет уголовную ответственность по статьям 258.1 и 258 УК РФ, и незаконная добыча самок уток, также в зависимости от ущерба и способа добычи влечет уголовную и административную ответственность.

В соответствии с Правилами охоты охотник должен стрелять только по ясно видимым целям.