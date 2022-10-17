Участились нападения сексуального маньяка на женщин

В Якутске участились нападения на женщин. Возможно, к ним причастен один и тот же мужчина

В Якутске произошел третий случай нападения на девушек.

В соцсетях и пабликах распространяется сообщение, что 17 октября в Якутске произошло очередное нападение на девушку. За последние дни это уже третий случай такого нападения. Есть основания предполагать, что к ним причастен один и тот же мужчина.

«КП – Якутия» разбирается в ситуации.

Первый случай – возле Автовокзала

Напомним, что 11 октября около 23:40 в районе Автовокзала неизвестный напал на 21-летнюю девушку сзади, со спины. Зажал ей рот и залез под одежду. Она пыталась отбиться, но мужчина оказался сильнее.

Все это происходило на глазах очевидцев. Пока извращенец лапал девушку, ему с балконов кричали люди, но никто не спешил к жертве на помощь. В итоге вышел помочь один житель дома. Но насильник успел убежать и «не получил по заслугам».

Событие вызвало широкий общественный резонанс, особенно людей возмутило утверждение девушки, что ей сказали «а не надо было так поздно выходить». Девушка написала заявление в полицию, где был составлен фоторобот.

Якутянка описала нападавшего: невысокий, 160-170 см, средних лет (35-40), азиатской внешности, пучеглазый, телосложение хилое, волосы короткие, волнистые. Был одет в синие спортивные штаны, легкую темно-синюю куртку, без шапки, ходит в капюшоне.

Второй случай – на Дзержинского

В социальных сетях опубликовали сообщение о втором нападении, которое произошло на улице Дзержинского (точный адрес неизвестен).

14 октября в подъезде дома на девушку напал мужчина, она сумела от него отбиться. Но по описанию нападавший похож на того, кто напал в районе Автовокзала. Сообщается, что девушка написала заявление в полицию.

Третий случай – на площади Орджоникидзе

В телеграм-канале «Дьиикэй» опубликовали письмо от девушки, которая, возможно, стала третьей жертвой нападения. На этот раз мужчина «совершил развратные действия» утром 17 октября прямо на площади Орджоникидзе. Видимо, от безнаказанности совсем потерял контроль над собой.

Автор сообщения дала ему отпор и опрыскала перцовым баллончиком. Но «он никак не отреагировал и скрылся», отмечает она. Важный момент: описание мужчины похоже на описание тех, кто ранее совершил нападение. Тот же возраст: 30-35 лет. Не исключено, что это один и тот же маньяк. Район Автовокзала, Дзержинского и площадь Орджоникидзе – это центр города и находятся в пешей доступности друг от друга.

Девушка успела снять нападавшего и сообщила, что написала заявление в полицию.

Что говорит полиция?

В пресс-службе МУ МВД России «Якутское» подтвердили факт нападения в доме на Дзержинского и сообщили, что в настоящее время по заявлению женщины сотрудниками полиции Якутска проводится проверка.

Что касается нападения на Орджоникидзе, то достоверность этого сообщения еще проверяется.

Сколько еще таких нападений было и еще будет, досконально неизвестно, но призываем всех девушек и женщин соблюдать повышенную осторожность и носить с собой средства самообороны.