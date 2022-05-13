Участились факты повреждения ЛЭП

Энергетики Западных и Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» 12 мая вновь в оперативном порядке восстанавливали электроснабжение, прерванное в результате неосторожных действий водителей спецтехники. Сетевые предприятия отмечают участившиеся факты повреждения линий электропередачи из-за стороннего воздействия.

Так в Таттинском районе в 15:58 отключилась воздушная линия 10 кВ «ДРСУ» с подстанции «Ытык-Кюель». Бригада энергетиков Таттинского РЭС ЦЭС оперативно выехавшая на осмотр, обнаружила опору ВЛ, сбитую мусоровозом. В восстановительных работах было задействовано 5 человек и 2 единицы специализированной техники. После замены опоры в 18:21 электроснабжение всех жителей села было восстановлено в полном объёме.

А в 20:10 на подстанции «Ленская» произошло аварийное отключение воздушной линии 6 кВ ячейка 40 фидер «Город». Под ограничение электроснабжения попали часть потребителей г. Ленска, в том числе социальные объекты.

В результате осмотра энергетики оперативно-выездной бригады обнаружили поврежденную опору линии электропередачи. Выяснено, что технологическое нарушение произошло в результате неосторожных действий машиниста экскаватора, который выполняя строительные работы по ул. Нюйская, задел опору электроснабжения и скрылся с места происшествия. Энергетики незамедлительно произвели осмотр поврежденного оборудования, после чего уже в 20:22 возобновили подачу электроэнергии потребителям.

Информация об инцидентах передана в районные отделы внутренних дел.

Якутскэнерго напоминает водителям автотранспорта и спецтехники о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения и осторожности, особенно вблизи воздушных линий электропередачи. Помните! Наезд на ЛЭП может повлечь за собой нарушение энергоснабжения потребителей, стать причиной поражения электричеством и привести к гибели виновника такого происшествия.