Участие в Тотальном диктанте ― 2021 приняли 675 198 человек

10 апреля в восемнадцатый раз прошла акция «Тотальный диктант». Пять фрагментов текста Дмитрия Глуховского написали онлайн, на очных площадках и в формате #пишемдома. По оценкам организаторов, в акции приняли участие 675 198 человек.

«Тотальный диктант поставил новый рекорд: 675 198 человек присоединились к акции в прошедшую субботу. Из них 90 000 участников писали диктант в привычном офлайн-формате, более 8 000 иностранных участников прошли тест TruD очно и онлайн, более полумиллиона человек выбрали формат #пишемдома и посмотрели онлайн-марафон или написали диктант онлайн», — рассказала директор фонда «Тотальный диктант» Ольга Ребковец.

В 59 странах и 732 городах было организовано более 2 800 площадок, на которых участники могли написать диктант офлайн. Лидерами среди российских городов по количеству очных участников стали Москва (7 200), Казань (5 741), Санкт-Петербург (5 293), Новосибирск (3 004) и Омск (1 501). Среди зарубежных городов самыми активными стали Таллин (Эстония; 1 690 участников), Нукус (Узбекистан; 536 участников), Щучин (Беларусь; 325 участников), Ташкент (Узбекистан; 292 участника), Дели (Индия; 126 участников). В 46 странах участники написали диктант онлайн на сайте акции, в 22 ― присоединились к акции в Zoom.

Впервые к всемирной акции присоединились все четырнадцать регионов Узбекистана, и были сданы 1 488 работ. Площадки Тотального диктанта и теста TruD в новых городах организуют специалисты по учебно-методической работе РГПУ им. А. И. Герцена, методисты проекта «Класс!» в Узбекистане.

В Якутске, столице акции 2021 года, на Тотальный диктант пришли 1 392 человека. Всего в акции в Республике Саха приняли участие 8 055 человек.

«Для столицы Якутии участие в Тотальном диктанте стало настоящим событием. Все началось с конкурса на звание столицы, когда вся республика боролась за победу. Потом мы провели фестиваль грамотности, который объединил вокруг русского языка как филологов, учителей, литераторов, так и якутян, которые любят русский язык. Сам Тотальный диктант прошел с небывалым размахом: количество участников увеличилось в четыре раза, очно диктант написали на 300 площадках Якутска. Вторая точка вещания онлайн-марафона акции разместилась в студии национального телевидения, и прямой эфир длился почти четыре часа. Успех этого года показал, что ежегодным должно стать не только проведение самой акции, но и фестиваля грамотности», — поделился впечатлениями постоянный представитель Республики Саха (Якутия) при президенте РФ, первый заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия) Андрей Федотов.

Главная площадка акции была организована в якутском Доме дружбы народов им. А.Е. Кулаковского, где текст прочитал автор Тотального диктанта — 2021 Дмитрий Глуховский.

«Якутск встретил меня искренне и тепло. Я увидел людей, которые любят, уважают и тонко чувствуют язык, которым очень важно быть причастными к большим культурным событиям. Именно это я почувствовал еще на финале конкурса “Столица Тотального диктанта”, поэтому и голосовал тогда за команду Якутска. Очень волнительно было стоять на сцене главной площадки и чувствовать синергию, когда сотни тысяч людей по всему миру пишут твой текст: эти ощущения не сравнятся с теми, которые обычно ощущает автор от чтения своего произведения. Для меня Тотальный диктант стал важным опытом и с точки зрения автора текста, и с точки зрения нахождения внутри этого масштабного процесса», — рассказал автор текста Дмитрий Глуховский.

В Москве диктовали политик Сергей Нарышкин, телеведущий Владимир Познер, журналистка Яна Чурикова, телеведущий Валдис Пельш, певица Валерия, актриса Варвара Шмыкова, певец Дмитрий Маликов, телеведущий Влад Лисовец, журналист Анатолий Вассерман и др.

В Новосибирске Гузель Яхину можно было встретить на площадке Новосибирского государственного университета, а актрису Анну Слю — в кинотеатре «Победа». Во Владивостоке диктатором будет литературный критик Галина Юзефович.

Первой площадкой для бизнеса стал офис ГК «Регион», где под диктовку актера Сергея Безрукова текст написали топ-менеджеры крупных компаний.



В день Тотального диктанта текст писали в штаб-квартире «Яндекса» под диктовку Елены Буниной, генерального директора компании. Специализированную площадку для благотворительной отрасти организовал Фонд Тимченко, который на своей территории собрал коллег и партнеров. Текст там читала генеральный директор фонда Мария Морозова.

Фонд президентских грантов несколько лет поддерживает проект, но собственную площадку решил организовать только сейчас. Директор фонда Илья Чукалин примерил роль учителя и прочитал текст сотрудникам ФПГ

Зрителями онлайн-марафона стали жители 2 246 городов из 123 стран мира. Партнером восемнадцатичасового прямого эфира стала компания «Яндекс», которая накануне акции подарила всем пользователям возможность находить площадки Тотального диктанта на «Яндекс.Картах».

Гостями онлайн-марафона, который прошел в студии Российского союза молодежи, стали журналист, кинокритик Антон Долин, генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин, эксперты компании «Яндекс» Борис Иомдин и Игорь Лощиц, автор блога о русском языке «Истоки слова» Светлана Гурьянова, команда, работающая над фильмом «Обещания»: режиссер Лана Влади, продюсер Владимир Маслов, актеры Наталия Чумбуридзе и Павел Чинарев, а также автор текста Тотального диктанта — 2021 Дмитрий Глуховский.

Ход марафона сопровождали онлайн-трансляции, которые велись из трех городов — Якутска, Новосибирска и Москвы. Диктаторами на этих площадках стали Дмитрий Глуховский, писатель, автор текста Тотального диктанта ― 2021, Гузель Яхина, писатель, автор текста Тотального диктанта ― 2018, Сергей Безруков, актер и режиссер, и Диана Арбенина, музыкант, поэт, лидер группы «Ночные снайперы».

Разборы текста пройдут на сайте totaldict.ru с 13 по 17 апреля: эксперты акции расскажут о встретившихся сложностях, объяснят спорные моменты и назовут самые популярные ошибки из каждого фрагмента диктанта. Результаты проверки онлайн-работ появятся в личных кабинетах на официальном сайте проекта после 15 апреля, офлайн — после 14 апреля, #пишемдома — после 21 апреля.

«Если говорить о статистике ошибок в тексте диктанта этого года, больше всего, конечно, было пунктуационных. Хотя и в орфографии тоже были свои нюансы. Например, в первой части текста очень большие трудности были связаны со словосочетанием “не скоро”, которое надо было написать раздельно, а многие участники писали его слитно.

Ещё в первой части было слово «тормошить», которое писали с ошибками, меняя второе «о» на «а», видимо, проверяя «тормашками». Мы предполагали такую ситуацию и именно поэтому включили «тормошить» в наш традиционный список «10 слов Тотального», с которым знакомим участников до проведения акции. Во второй части больше всего ошибок было в слове “промокнуть”, в корне которого ошибочно писали “а”. Дело в том, что когда-то такое написание было правильным, и участники пытались это доказать, апеллируя к старым словарям. Еще одна важная миссия Тотального диктанта состоит и в этом: мы объясняем, что нужно пользоваться современными изданиями, а не словарями, изданными почти 100 лет назад», — прокомментировал председатель Филологического совета Тотального диктанта, главный редактор портала «Грамота.ру», член Орфографической комиссии РАН Владимир Пахомов.

Новшеством сезона стало проведение англоязычного диктанта в партнерстве с EF Education First. Проверили свои знания более 3 500 участников из 36 городов России и узбекского города Нукуса. Участники писали переведенный отрывок из «Метро 2033» Дмитрия Глуховского. Английский текст прочитали музыкант Noize МС, телеведущая Виктория Боня, журналистка Алена Долецкая, актриса Олеся Железняк, телеведущая Елена Ханга и другие. Организаторы планируют продолжить проведение диктанта на английском языке.

Результаты Тотального диктанта будут загружаться в личные кабинеты участников из Москвы и Новосибирска с 19 апреля. Это стало возможным благодаря российской ИТ-компании «ЭЛАР», крупнейшему в Европе предприятию по созданию, комплексному оснащению и наполнению электронных архивов. «ЭЛАР» становится партнером Тотального диктанта в третий раз.

В 2021 году Тотальный диктант прошел с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Справка о Тотальном диктанте. Тотальный диктант — ежегодная акция для всех желающих, независимо от возраста, национальности, уровня образования и социального статуса. Она показывает, что быть грамотным важно для каждого, что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно; она объединяет всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски.

Первый Тотальный диктант провели в 2004 году студенты гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. За 18 лет акция приобрела всемирный масштаб: ее организует фонд «Тотальный диктант», а воплощают активисты и волонтеры в разных уголках планеты. В 2020 году событие охватило 45 стран, объединив более 270 тысяч человек. Авторами диктанта в разное время были Павел Басинский, Гузель Яхина, Леонид Юзефович, Андрей Усачёв, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Дина Рубина, Захар Прилепин, Дмитрий Быков, Андрей Геласимов.

В 2021 году Тотальный диктант пройдет с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Подробнее о проекте — на сайте totaldict.ru.