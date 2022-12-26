Участие в конкурсе «Смотри, это Россия!» впервые приняли все регионы страны

В Якутии подвели итоги всероссийского видеоконкурса «Смотри, это Россия!». Конкурс объединяет ребят со всей страны и даёт возможность стать ближе, даже находясь в тысячах километрах друг от друга. В этом году участие в нём приняли более 27 тысяч школьников из всех регионов России без исключения.

Шесть команд-победителей, лидеров в десяти номинациях от партнёров конкурса и победителей спецноминации от главы Якутии поздравили сегодня на торжественном подведении итогов.

«Идея конкурса была в том, чтобы объединить детей из разных регионов России, дать им возможность узнать больше друг о друге, о стране. В этом году у нас рекордное количество заявок – участие приняли абсолютно все регионы страны, включая ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области. Много заявок также поступило на специальную номинацию, посвящённую столетию нашей республики. Желаю ребятам сохранить и развивать чувство патриотизма и искреннего интереса к малой и большой родине», – сказал глава Якутии Айсен Николаев.

Конкурс был инициирован школьниками из Якутии в 2020 году. Если в первый год конкурс собрал более 17 500 участников из 85 регионов, то в этом году в нём приняли участие более 27 000 школьников из 89 регионов.

Рекордное количество заявок поступило от школьников из Донецкой Народной Республики – каждый пятый участник конкурса был из ДНР. Они же наряду со школьниками из Санкт-Петербурга стали победителями специальной номинации «100 лет Якутии».

По словам первого заместителя министра просвещения РФ Александра Бугаева,

конкурс, инициированный в Якутии, помогает не только объединить десятки тысяч школьников, но и даёт им ценный опыт изучения родной страны, её жителей и культуры.

Победителями в разных возрастных категориях и номинациях стали школьники из Якутии, Нижегородской области, Оренбургской области, Орловской области, Тамбовской области, Чеченской Республики.

Напомним, всероссийский конкурс «Смотри, это Россия!» с 2020 года проводит «Республиканский ресурсный центр «Юные Якутяне» при поддержке главы Якутии.

По условиям конкурса школьникам России предлагалось объединиться в команды по пять человек в одной из трех возрастных категорий (6–10, 11–15 и 16–18 лет), записать видеооткрытку о том, почему они гордятся своим регионом и передать в ней привет другому региону. После первичного отбора видеоролики публиковались на сайте конкурса, где пользователи могли проголосовать за понравившуюся открытку. Всего по итогам народного голосования определяется 6 абсолютных победителей — 3 из Якутии и 3 среди всех регионов в каждой из возрастных категорий. Также определяются победители в 11 партнерских номинациях. Всего по итогам отбора на сайте конкурса опубликовано более 1,5 тысяч видеороликов.

Проект получил поддержку Совета Федерации, Министерства просвещения РФ, Министерства культуры РФ, Федерального агентства по делам молодежи, президентской платформы «Россия – страна возможностей», Российского общества «Знание», Российского движения школьников, Русского географического общества, Агентства стратегических инициатив, Ассоциации волонтерских центров и других партнёров.

Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

Фото Андрея Сорокина (ЯСИА)