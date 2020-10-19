Учащихся 25 классов Якутска затронул коронавирус

С начала нового учебного года Управление образования г. Якутска ведет еженедельный мониторинг вакцинации и заболеваемости детей гриппом и ОРВИ. Вакцинация от гриппа, ОРВИ учреждений образования продолжается по специально установленному графику.

По информации Управления образования Окружной администрации, на 19 октября прививку от гриппа и ОРВИ получили 11327 учащихся с 1 по 4 классы. 5257 родителей учащихся отказались от вакцинации. 1422 детей не получили прививку по медицинским показаниям. В 5-9 классах вакцинацию прошли 8433 ученика. Родители 4970 школьников отказались от прививки для своих детей, из них с медотводом —1130. В 10-11 классах количество детей вакцинацией охвачено 4992 учащихся. Отказались – 1259, из них 347 по медотводу.

Из 4382 работников образовательных учреждений 2319 человек (52,9%) получили прививку от гриппа и ОРВИ.

В связи с сезонным повышением заболеваемости ОРВИ и гриппом, на 19 октября 26 школ города Якутска перешли на частичное дистанционное обучение. По состоянию на 19 октября 26 (50 %) школ переведены на такой формат. Учащиеся 105 классов обучаются дистанционно, из них 25 классов переведены на дистанционную форму обучения в связи с коронавирусом. Остальные 80 классов обучаются дистанционно из-за распространения гриппа и ОРВИ.

На 19 октября 7 столичных школ: СОШ № 32, № 22, № 28, № 34, Технический лицей, школа № 2 мкр. Марха, специальная (коррекционная) школа №4 работают в очном формате.

В дистанционно-очном формате обучают в 45 школах с охватом 42760 учащихся, из них 21455 детей обучаются дистанционно, 21305 – очно.

В целях снижения заболеваемости гриппом и ОРВИ среди школьников, с начала нового учебного года продолжается прививочная кампания, которой охвачено на сегодня более 22 тысяч учащихся. Родителям должны знать – чем больше людей пройдут вакцинацию против гриппа, тем выше коллективный иммунитет и меньше вероятность заболевания гриппом и ОРВИ и осложнений.