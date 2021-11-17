Учащиеся якутского села получат самую современную школу

В селе Огородтах в рамках нацпроекта «Образование» завершается строительство школы на 220 мест. Новое двухэтажное здание, сложной П-образной формы общей площадью 4 497 кв. метров.

Заказчик — ГКУ «Служба госзаказчика РС(Я)».

Подрядчик — ООО «Русстрой».

Стройготовность объекта — 88%.

«На сегодняшний день на объекте завершаются строительно-монтажные работы. Специалисты проводят монтаж внутренних инженерных сетей и электрики. Рабочие устанавливают двери, шпаклюют и красят стены, а дизайнеры оформляют помещения. Ведутся пуско-наладочные работы системы вентиляции, осуществляется поставка мебели и оборудования. Здесь будут созданы все условия для качественного получения знаний. Есть читальный и актовый залы, кабинет хореографии, библиотека и медиацентр. А для изучения иностранных языков приобретен компьютерный класс», — сказал заместитель генерального директора службы госзаказчика Михаил Черов.

Новое образовательное учреждение будет соответствовать стандартам современной школы: мастерские, кабинеты химии, физики с лаборантскими помещениями, лингафонный кабинет, библиотека с читальным залом и фондом закрытого хранения. Пищеблок с обеденным залом на 78 мест, а для занятий спортом предусмотрен оборудованный спортивный зал с раздевалкой и душевой.

Школа расположена на участке 2,4 га и вместит 220 учеников. На территории школы оборудованы – футбольное поле с покрытием, беговые дорожки и спортивная площадка.