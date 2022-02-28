28.02.2022
20:26
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Якутия

Уборка снега-труд нелёгкий!

Но  механизированные бригады Ассоциации строителей АЯМ, задействованные на уборке снега в рамках действующего контракта с администрацией города Алдан, справляются с трудностями.

«В этом году снега в разы меньше, чем в предыдущем, хотя «небесная канцелярия» бывает  коварной,  может подбросить сюрпризы в виде весеннего снегопада, либо резких оттепелей, которые могут привести к появлению снежных накатов, и по полной программе испытать нас на прочность, — поясняет начальник дорожно-строительного участка Виктор Толмачев. – Смелые, мужественные водители/машинисты специальной дорожной техники Ассоциации строителей АЯМ готовы принять любой вызов».  

На помощь людским ресурсам приходит современная техника и собственные, отработанные годами, производственные навыки и умения. 28 февраля горожане наблюдали за работой нового мини-погрузчика Bobcat с помощью которого стала возможна механизированная чистка тротуаров и уборка снежного  вала в прибордюрных зонах.  

Фото: Пресс-служба ООО «Ассоциация строителей АЯМ»
Источник: Пресс-служба ООО «Ассоциация строителей АЯМ»
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