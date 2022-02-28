Уборка снега-труд нелёгкий!

Но механизированные бригады Ассоциации строителей АЯМ, задействованные на уборке снега в рамках действующего контракта с администрацией города Алдан, справляются с трудностями.

«В этом году снега в разы меньше, чем в предыдущем, хотя «небесная канцелярия» бывает коварной, может подбросить сюрпризы в виде весеннего снегопада, либо резких оттепелей, которые могут привести к появлению снежных накатов, и по полной программе испытать нас на прочность, — поясняет начальник дорожно-строительного участка Виктор Толмачев. – Смелые, мужественные водители/машинисты специальной дорожной техники Ассоциации строителей АЯМ готовы принять любой вызов».

На помощь людским ресурсам приходит современная техника и собственные, отработанные годами, производственные навыки и умения. 28 февраля горожане наблюдали за работой нового мини-погрузчика Bobcat с помощью которого стала возможна механизированная чистка тротуаров и уборка снежного вала в прибордюрных зонах.