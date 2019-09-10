Уборка пыли и благоустройство улиц не прерываются

На улицах столицы ежедневно ведутся плановые работы по уборке дорожной пыли, ямочный ремонт и грейдирование дорог, работы по водоотведению. По информации АО «Якутдорстрой», в выходные 7 и 8 сентября в работах было задействовано 50 и 42 единиц техники соответственно.

Уборка прибордюрной части и тротуаров ручным подбором проводилась на Вилюйском тракте, разделительной полосе ул. Можайского, тротуарах проспекта Ленина, площади Матери, площади Орджоникидзе, площади Победы, Сергеляхского шоссе, ул. Хабарова, ул. Чернышевского, автостраде 50 лет Октября, 202 микрорайоне, набережной Р. Дмитриева.

7 сентября 8 пылесосов «Скандия» убирали пыль с прибордюрной и осевой части улиц по нескольким маршрутам, всего на 50 улицах, 8 сентября — работали 7 пылесосов «Скандия», всего на 58 улицах.

В выходные проведены следующие работы: мойка урн на пр. Ленина; выкорчевка пней по ул. Хабарова 21, 23/2; 23/1; 27/2.

Полив улиц выполнен по ул. Крупская, ул. Автомобилистов, ул. Я. Потапова, ул. Винокурова, ул. Софронова, ул. Бабушкина, ул. Челюскина, ул. Очиченко, ул. Кржижановского.

Полив газонов проведен на ул. Ярославского, ул. Кулаковского, ул. Белинского, ул. Ойунского, ул. Богатырева, ул. Пояркова, Вилюйский тракт, ул. Орджоникидзе, ул. Лермонтова, ул. Ф.Попова, ул. Петровского, автостраде 50 лет Октября, ул. Севастопольская, ул. Гагарина, ул. Быковского, ул. Можайского, ул. Чиряева, ул. П. Алексеева, ул. Хабарова.

Санитарная очистка обочин и газонов проведена на 202 мкр, на набережной Р. Дмитриева, по ул. Хабарова, ул. Чернышевского.

Ямочный ремонт улиц асфальтобетонной смесью завершен в 69 квартале, выполняется на ул. П.Алексеева 73/2, Птицефабрика 4, 6, 7, ул. Автодорожная 40/7, 40/10, 40/11.

Проводится ямочный ремонт пневмонабрызгом по ул. Б. Чижика, ул. Хабарова, ул. Курнатовского.

Грейдирование обочин проведено на ул. Можайского, ул. Чехова.

По противопаводковым мероприятиям выполнена откачка воды при помощи АСМ на ул. Чехова, 28-30, ул. Каландаришвили, 39, ул. Ойунского, 11.

Откачка заниженных мест проведена по ул. Очиченко-ЯХК.