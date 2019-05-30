Уборка пыли и благоустройство городских улиц не прерываются

На улицах столицы ведутся плановые работы по уборке пыли, ямочный ремонт и грейдирование дорог, работы по водоотведению. По информации АО «Якутдорстрой», 29 мая в работах было задействовано 85 единиц техники.

Уборка прибордюрной части и тротуаров ручным подбором выполнена на ул. Кузьмина, ул. Пушкина, ул. Короленко. Продолжается уборка тротуаров, разделительной полосы ул. Дзержинского, ул. Автодорожная, пр. Ленина, ул. Автодорожная, ул. Жорницкого, ул. Тимирязева.

Газоны и обочины очищены по ул. Ларионова, 202 мкр., набережной Р. Дмитриева. Покраска урн проводится по пр. Ленина, моют урны по ул. Курашова и ул. Стадухина.

5 пылесосов «Скандия» днем и столько же ночью убирают пыль с прибордюрной и осевой части по маршрутам: ул. Красноярова, пр. Ленина, пл. Орджоникидзе, ул. Дзержинского, автостраде 50 лет Октября, ул. Можайского, ул. Гагарина, ул. Быковского, ул. Кузьмина, ул. Севастопольская, Вилюйском тракте, ул. Петровского, ул. Ломоносова, ул. Тургенева, ул. Горького, ул. Ойунского, ул. Пояркова, ул. Богатырева, ул. Чиряева, ул. П. Алексеева, ул. Кальвица, ул. Пирогова, ул. Бестужева Марлинского, ул. Б. Чижика, ул. Чернышевского. ул. Хабарова, 202 мкр. с набережной, ул. Автодорожная, ул. Уткина, Покровском тракте, ул. Октябрьская, ул. Лермонтова, ул. Ф. Попова, ул. Кулаковского, ул. Дежнева, ул. Белинского, ул. Мерзлотная, дороге на Медцентр, Сергеляхском шоссе. ш. Отдыха, ул. Белинского, ул. Орджоникидзе, ул. Короленко, ул. Пушкина, ул. Ярославского, ул. Курашова с ул. Стадухина, Новообъездное шоссе, ул. Билибина, ул. Каландаришвили, ул. Петровского, ул. Жорницкого, ул. С. Данилова, ул. Свердлова, ул. Строителей, ул. Халтурина.

Ямочный ремонт улиц асфальтобетонной смесью выполнен на ул. Петровского от пр. Ленина до ул. Лермонтова, Сергеляхском шоссе; ямочный ремонт – на ул. Кржижановского, ул. Челюскина, ул. Каландаришвили — ул. Винокурова, ул. Ильменская, ул. Винокурова. На Вилюйском тракте идет санация трещин в асфальте.

Грейдирование проезжей части после ямочного ремонта выполнено по ул. Пилотов, ул. Покрышкина, Хатын-Юряхском шоссе.

По противопаводковым мероприятиям проведена откачка воды с заниженных мест по ул. Якутская, 45, ул. 50 лет Советской Армии, 39, ул. Б. Чижика — ул. Кальвица, ул. Ойунского — ул. Октябрьская, ул. Ойунского, 6/1, ул. Лонгинова — ул. Кочнева, ул. Лонгинова, 3, ул. Дзержинского у «Белые ночи», оз. Щорса, ул. К. Алексеева — ул. Лермонтова, 158. Откачка при помощи АСМ — Покровский тракт, 8 км, СОТ «Виктория», дом № 37, ул. Каландаришвили, 39, ул. Ойунского, 11, ул. Чехова, 28-30, ул. Петровского, 34.

В местности «Ус Хатын» проводится санитарная очистка местности и туалетов, скос травы, откачка воды с заниженных мест.