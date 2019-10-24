Уборка от профессионалов! Или 5 причин попробовать клининг

5 причин, по которым Вам стоит обратиться за помощью к нам:

💧Первая и самая важная: экономия времени. Время – это, пожалуй, самый важный ресурс в жизни каждого человека. По исследованиям ученых, каждый среднестатистический житель Земли тратит на уборку более 13 месяцев жизни. Это больше года жизни! А ведь это время можно было посвятить своей семье, своему здоровью или саморазвитию.

💧Одна из причин, почему хозяйки сомневаются, заказать ли ему уборку у компании или убраться самому: «Лучше меня никто не уберется». Наши специалисты имеют большой опыт и осмотрят все свежим взглядом.

💧Тщательность и основательность профессиональной уборки — специалисты, что выполняют свою работу ежедневно, знают, как добиться идеальных результатов и принесут с собой все необходимые средства и инструменты.

💧Перед приездом гостей, заселением в новое жильё или после ремонта — причин для срочной уборки достаточно, пока вы занимаетесь своими делами наши сотрудники сделают все в сжатые сроки.

💧Поддержание дома в чистоте часто превращается в рутину, в сочетании с ежедневным стрессом от работы, авитаминозом и накопившейся усталости иногда стоит поберечь свои силы и переложить эту работу на плечи профессионалов.

Любите себя! Цените свое время, получайте удовольствие от жизни каждую секунду! А уборку доверьте нам.

5 часов – 2300 руб.

10 часов – 4200 руб.

Заказать уборку можно:

746003 для звонков

89142746003 ватсап