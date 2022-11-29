29.11.2022
21:59
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Спорт
Убойные кадры победного боя якутского боксера-профессионала
Якутский боксер-профессионал Петр Васильев завершает год на высокой ноте! Убойные кадры нашего бойца на турнире «VIP Boxing party II» опубликовал тгк «Спорт Якутии».
Фото: тгк Спорт Якутии
Источник: тгк Спорт Якутии
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