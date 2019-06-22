Убийство посетителя рок-бара в городе Якутске

Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) по факту обнаружения тела посетителя рок-бара «Революция» с признаками насильственной смерти криминального характера.

Установлено, что ночью 22 июня 2019 года 25-летний мужчина, по устной договоренности с руководством клуба выполнявший обязанности бармена, в своё нерабочее время в состоянии алкогольного опьянения вступил в конфликт с одним из посетителей заведения.

В ходе ссоры и последовавшей за этим драки он догнал потерпевшего и нанес ему несколько ударов ножом, который накануне приобрёл у своего знакомого.

От полученных ранений потерпевший скончался.

Подозреваемый задержан.

В настоящее время устанавливаюися все обстоятельства случившегося. Расследование продолжается.