12.09.2019
23:35
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Политика

Убить экзамены… и воскресить невежество!

Пресыщенная скандальными заявлениями публика в последнее время уже и заскучала слегка: «Уж полночь близится, а Германа все нет…»

Но нет, не обманул доверие широкой общественности Герман Греф и на нынешнем  Экономическом форуме. На новом  витке своего непредсказуемого полета мысли он вновь поразил всех своим экстравагантным высказыванием: школьные экзамены, мол, уродуют нежную душу школьника…

 

«Мы выпускаем уже детей с инвалидностью, — начал проникновенно Глава Сбербанка, — он (ребенок) уже готов к тому, что его всю жизнь будут оценивать, а он под эту конкурентную стратегию подстраивается…» (такой маленький, а уже конъюнктурщик!).

 Развивая тему, Герман Оскарович признался, что главное, что  он вынес из советской школы, это ненависть к экзаменам. И  далее, как крик души, прозвучали сказанные с чувством его слова: «Я ненавижу процесс оценивания, это катастрофа!»

Конечно, катастрофа! Еще бы, услышать такое откровение от «акулы мирового бизнеса»  — это ж сродни каминг-ауту! Кто бы мог подумать, что у  «эталона успешности» — Германа Оскаровича,  такие комплексы по поводу чужих оценок…

  Но Но вернемся к теме. Выход из этой непростой ситуации Глава Сбербанка видит только в одном: в тотальной беспощадной ликвидации этого орудия экзекуции. Герман Оскарович даже пообещал лично принять в этом деятельное участие: «Моя цель — убить экзамены!»

 Выводов из этого революционного высказывания напрашиваются сразу два. Первый — сочувственный: «Бедный мальчик Герман… Вот учителя-садюги! Это, ж какая детская травма, а?!…» Второй вывод — восторженный. Совершенно очевидно, что Германа Оскаровича неудержимо тянет к просвещению темного  отсталого  народа, отягощенного тяжелой советской  наследственностью. Это  бескорыстное стремление  мы встречаем и в его предыдущих гениальных высказываниях.

Например, Герман Греф, здраво рассуждая о том, что «нужны люди всех дарований и талантов», а посему «школьники должны быть развиты равномерно, на 360 градусов», он все же не преминул «проехаться» по спецшколам для одаренных детей. И  заявил буквально следующее:  «Я категорический противник математических школ. По-моему, это пережиток прошлого»

Не станем спорить с этой мудрЕНой сентенцией. В конце концов, человеку, имеющему прямое отношение к финансам, а значит к математике,  виднее. Но справедливости ради заметим, не стоит все же «изобретать велосипед». Задолго до появления философа-самородка Германа Грефа, некий Прокруст предложил эталон гармонии,  именуемый впоследствии  в честь изобретателя «прокрустовым ложем» —  оно  как раз  и было призвано проследить, чтобы кто-нибудь случайно «равнее других» не оказался…

Итак, подводя итоги выступлениям многостороннего деятеля банковской структуры, смеем предположить, что…  Герман Оскарович лишь в силу своей исключительной скромности до сих пор впрямую не заявил (хотя всеми силами намекает): «Освободите же меня от тяжкого бремени распоряжаться финансовыми потоками  в этом зловещем, как и все сделанное в СССР,  наследии советского прошлого  — Сбербанке!»

Ну, право слово, люди добрые: ну, почему у нас всегда заставляют заниматься не своим делом? Не  тем, к чему душа лежит,  к чему призвание, а что «партия прикажет»? Ведь  всем известно: сапоги тачай, сапожник… Вспомнить хотя бы того бедолагу, который успешно командовал питерской мебельной фабрикой, а потом раз — и попал «под раздачу»: на тебе, рули доблестной армией, как хошь… А  попробуй откажись?!… Потом и не предложат…. Какая уж тут свобода личностной самореализации… Простите за отступление, наболело.

Возвращаясь к нашей теме, хочется призвать  на помощь общественность. Ну, дайте, дайте же альтруисту  Герману Оскаровичу то, чего давно душа его  желает, к чему сердце стремится: заняться творчеством на педагогической ниве  — реформированием нашего образования, назначьте его главнокомандующим просвещения народа в соответствующем ведомстве…

И вот тогда,  господа-товарищи, наступит Светлое будущее, уже намеченное пунктиром великим просветителем и властителем  умов Германом Грефом. И тогда с полным правом можно будет сказать, перефразируя знаменитые пушкинские строки: «Уж Герман близится, а полночи все нет…»  Но нет, полночь  придет!

И не полночь даже, а полноценный блэкаут. И не только в образовании. Занавес.

В статье приводится личная точка зрения и оценочные суждения автора на события, вызвавшие широкий общественный интерес.

Источник: Наталья БОГДАНОВА.
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