Убить экзамены… и воскресить невежество!

Пресыщенная скандальными заявлениями публика в последнее время уже и заскучала слегка: «Уж полночь близится, а Германа все нет…»

Но нет, не обманул доверие широкой общественности Герман Греф и на нынешнем Экономическом форуме. На новом витке своего непредсказуемого полета мысли он вновь поразил всех своим экстравагантным высказыванием: школьные экзамены, мол, уродуют нежную душу школьника…

«Мы выпускаем уже детей с инвалидностью, — начал проникновенно Глава Сбербанка, — он (ребенок) уже готов к тому, что его всю жизнь будут оценивать, а он под эту конкурентную стратегию подстраивается…» (такой маленький, а уже конъюнктурщик!).

Развивая тему, Герман Оскарович признался, что главное, что он вынес из советской школы, это ненависть к экзаменам. И далее, как крик души, прозвучали сказанные с чувством его слова: «Я ненавижу процесс оценивания, это катастрофа!»

Конечно, катастрофа! Еще бы, услышать такое откровение от «акулы мирового бизнеса» — это ж сродни каминг-ауту! Кто бы мог подумать, что у «эталона успешности» — Германа Оскаровича, такие комплексы по поводу чужих оценок…

Но Но вернемся к теме. Выход из этой непростой ситуации Глава Сбербанка видит только в одном: в тотальной беспощадной ликвидации этого орудия экзекуции. Герман Оскарович даже пообещал лично принять в этом деятельное участие: «Моя цель — убить экзамены!»

Выводов из этого революционного высказывания напрашиваются сразу два. Первый — сочувственный: «Бедный мальчик Герман… Вот учителя-садюги! Это, ж какая детская травма, а?!…» Второй вывод — восторженный. Совершенно очевидно, что Германа Оскаровича неудержимо тянет к просвещению темного отсталого народа, отягощенного тяжелой советской наследственностью. Это бескорыстное стремление мы встречаем и в его предыдущих гениальных высказываниях.

Например, Герман Греф, здраво рассуждая о том, что «нужны люди всех дарований и талантов», а посему «школьники должны быть развиты равномерно, на 360 градусов», он все же не преминул «проехаться» по спецшколам для одаренных детей. И заявил буквально следующее: «Я категорический противник математических школ. По-моему, это пережиток прошлого»

Не станем спорить с этой мудрЕНой сентенцией. В конце концов, человеку, имеющему прямое отношение к финансам, а значит к математике, виднее. Но справедливости ради заметим, не стоит все же «изобретать велосипед». Задолго до появления философа-самородка Германа Грефа, некий Прокруст предложил эталон гармонии, именуемый впоследствии в честь изобретателя «прокрустовым ложем» — оно как раз и было призвано проследить, чтобы кто-нибудь случайно «равнее других» не оказался…

Итак, подводя итоги выступлениям многостороннего деятеля банковской структуры, смеем предположить, что… Герман Оскарович лишь в силу своей исключительной скромности до сих пор впрямую не заявил (хотя всеми силами намекает): «Освободите же меня от тяжкого бремени распоряжаться финансовыми потоками в этом зловещем, как и все сделанное в СССР, наследии советского прошлого — Сбербанке!»

Ну, право слово, люди добрые: ну, почему у нас всегда заставляют заниматься не своим делом? Не тем, к чему душа лежит, к чему призвание, а что «партия прикажет»? Ведь всем известно: сапоги тачай, сапожник… Вспомнить хотя бы того бедолагу, который успешно командовал питерской мебельной фабрикой, а потом раз — и попал «под раздачу»: на тебе, рули доблестной армией, как хошь… А попробуй откажись?!… Потом и не предложат…. Какая уж тут свобода личностной самореализации… Простите за отступление, наболело.

Возвращаясь к нашей теме, хочется призвать на помощь общественность. Ну, дайте, дайте же альтруисту Герману Оскаровичу то, чего давно душа его желает, к чему сердце стремится: заняться творчеством на педагогической ниве — реформированием нашего образования, назначьте его главнокомандующим просвещения народа в соответствующем ведомстве…

И вот тогда, господа-товарищи, наступит Светлое будущее, уже намеченное пунктиром великим просветителем и властителем умов Германом Грефом. И тогда с полным правом можно будет сказать, перефразируя знаменитые пушкинские строки: «Уж Герман близится, а полночи все нет…» Но нет, полночь придет!

И не полночь даже, а полноценный блэкаут. И не только в образовании. Занавес.

В статье приводится личная точка зрения и оценочные суждения автора на события, вызвавшие широкий общественный интерес.