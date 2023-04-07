Убила с особой жестокостью: Металлической лопаткой, железным тазом, деревянным стулом…

Жительница Вилюйская осуждена к лишению свободы за причинение тяжкого вреда здоровью мужчины, повлекшего его смерть

👮‍♂️Собранные старшим следователем Вилюйского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Республике Саха (Якутия) доказательства явились достаточными для вынесения обвинительного приговора 55-летней жительнице г. Вилюйска, признанной виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч.4 ст. 111 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что 22 апреля 2022 года женщина распивала спиртные напитки со своим знакомым и вступила с ним в словесный конфликт на почве ревности с его стороны. Мужчина нанес ей удар рукой в голову, в ответ на это обиженная женщина отреагировала моментально и из-за внезапно возникших неприязненных отношений, превосходя 71-летнего потерпевшего по силе, повалила его на пол.

При этом, желая причинить тяжкий вред, избила потерпевшего, нанося удары предметами, которые попались ей под руку — металлической лопаткой, железным тазом, деревянным стулом.

Позже эксперты насчитали на теле мужчины не менее 25 травмирующих воздействий.

Потерпевший скончался на месте происшествия через непродолжительное время, а женщина покинула квартиру и отправилась к подруге, где продолжила распитие спиртного. Вскоре она была задержана и с учетом характеризующих материалов заключена под стражу.

В ходе следствия собрано достаточное количество доказательств виновности подсудимой, которые легли в основу приговора. Женщина осуждена к 8 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.