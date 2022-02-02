02.02.2022
12:00
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Происшествия

Убил за то, что разбудил

Прокуратура Верхневилюйского района направила в суд уголовное дело об убийстве

Прокуратура Верхневилюйского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, подсудимый, в ноябре 2021 года после совместного распития спиртных напитков, используя малозначительный повод, связанный с тем, что потерпевший его разбудил, взяв в руки топор нанес ему не менее 12 ударов по голове.

В результате полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Его труп был вынесен подсудимым на улицу и спрятан.

Тем не менее, спустя непродолжительное время злоумышленник был застигнут на месте происшествия женой погибшего, когда отмывал кровь в квартире.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокуратурой в суд для рассмотрения по существу. 

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