Убил за отказ произвести уборку в квартире

В Верхоянском районе двое местных жителей ответят в суде за избиение приятелей по застолью, которые в результате скончались

Верхоянским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование двух уголовных дел по обвинению мужчин в совершении особо тяжких преступлений.

29-летний житель села Осохтох обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, и п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ — умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, вызвавшего длительное расстройство здоровья, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Следствием установлено, что 11 апреля 2022 года обвиняемый в компании приятелей распивал спиртные напитки в квартире одного из мужчин в поселке Батагай. По мере возлияния обвиняемому не понравился непорядок в помещении квартиры, и он потребовал у одного из присутствующих произвести уборку. Мужчина отказался, и обвиняемый нанес ему множественные удары руками и ногами по голове, грудной клетке, рукам и ногам. От полученных травм потерпевший скончался.

После избиения обвиняемый обратился к другому приятелю с аналогичным требованием и, получив отказ, несколько раз ударил его руками по голове и телу и, взяв стеклянную бутылку, нанес ею по голове потерпевшего. С закрытой черепно-мозговой травмой, множественными ссадинами тот был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказали необходимую помощь.

Любитель чистоты был задержан и помещен под стражу. Следователи установили, что ранее он судим за аналогичное преступление, повлекшее смерть потерпевшего, и освободился из мест лишения свободы в 2020 году.

Расследование завершено, с утвержденным прокурором обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Похожий случай произошел в поселке Батагай месяцем ранее. 14 марта 48-летний обвиняемый распивал спиртные напитки с приятелем, и в ходе застолья между ними возник конфликт. Потерпевший был избит обвиняемым и скончался от травмы живота.

Обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ, заключен под стражу, в настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд.

За совершение данных преступлений обвиняемым грозит наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.