Убил собутыльника и вложил нож в ему руку

Доказательства, собранные следственным отделом по Ленскому району СУ СК России по Республике Саха (Якутия), явились достаточными для вынесения обвинительного приговора 62-летнему жителю села Натора. Он признан виновным в убийстве (ч.1 ст. 105 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что 15 июля 2021 года подсудимый находился в гостях у своего знакомого, с которым распивал спиртные напитки. В ходе возлияний подсудимый уснул, сидя в кресле, а, проснувшись, увидел стоящего перед собой хозяина квартиры с ножом в руке.

Мужчина выхватил нож и на почве личной неприязни этим же ножом нанес потерпевшему удар в живот. От полученного ранения потерпевший скончался на месте преступления, а злоумышленник вновь погрузился в сон.

Проснувшись, он осознал, что совершил преступление, и с целью избежания ответственности вложил нож в руку погибшему товарищу, пытаясь создать картину неосторожного обращения погибшего с режущим предметом.

Следствием проведен комплекс следственных действий, в результате которых обстоятельства произошедшего восстановлены.

Приговором суда подсудимый признан виновным и осужден к наказанию в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.