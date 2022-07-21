Убил приятеля якутским ножом

Восточно-Якутского МСО СУ СК РФ по РС (Я) с места происшествия

Восточно-Якутским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении 56-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве (ч.1 ст. 105 УК РФ).

Согласно материалам уголовного дела, 16 июля 2022 года в вечернее время подозреваемый в своем доме распивал спиртные напитки с 53-летним знакомым.

В ходе распития между мужчинами по малозначительному поводу возник конфликт, после которого хозяин вооружился якутским ножом, прошел в спальню, где на кровати лежал потерпевший, и нанес ему не менее пяти ударов ножом в область грудной клетки.

От полученных травм мужчина скончался на месте.

В настоящее время подозреваемый задержан, с ним проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего.

Расследование продолжается.