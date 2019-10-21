Убийство в Нюрбе

Собранные Нюрбинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 36-летнему жителю города Нюрба, обвиняемого органами следствия в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следствием и судом установлено, что в ночь с 19 на 20 июля 2019 года мужчина в компании своих знакомых распивал спиртные напитки.

Позже он решил проводить домой знакомую женщину, которая принимала участие в застолье. По пути следования на мосту, проходящем через реку Нюрбинка, между мужчиной и женщиной возникла ссора, в ходе которой обвиняемый на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений нанес кухонным ножом два удара в спину и грудную клетку потерпевшей.

Осознав, что совершил особо тяжкое преступление и желая спасти женщину, мужчина побежал на станцию скорой медицинской помощи и вызвал врачей. Однако проведенными реанимационными мероприятиями спасти женщину не удалось, и в ту же ночь она скончалась в отделении районной больницы.

По ходатайству следователя судом в отношении мужчины была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Приговором суда обвиняемый признан виновным в совершении убийства и с учетом предыдущих двух условных судимостей, а также смягчающих обстоятельств ему окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.