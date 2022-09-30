Якутянин нанес приятелю 13 ударов топором по голове…

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РС(Я) рассмотрела апелляционную жалобу адвоката осужденного, который приговором Намского районного суда признан виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку), и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет, с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также с осужденного взыскано в счет возмещения материального ущерба 81000 рублей и в счет компенсации морального вреда 2000000 рублей.

По версии следствия, осужденный в ночь с 3 на 4 мая 2021 года, находясь в охотничьей избушке, совершил умышленное убийство, нанеся потерпевшему по голове порядка 13 ударов топором.

В ходе судебного разбирательства осужденный вину в предъявленном преступлении не признал и показал, что в ночь с 3 на 4 мая 2021 года во время застолья потерпевший, вспомнил старые обиды и выбил ему зуб, а затем накинулся на него с топором и ударил его по руке. Согласно заключению, осужденному причинена рана мягких тканей, и косой перелом в нижней трети диафиза 5-ой пястной кости со смещением отломков, что расценивается как средней тяжести вред здоровью. Осужденный, испугавшись за свою жизнь, стал отбирать топор, а выхватив его, нанес им множественные удары потерпевшему, от которых тот скончался на месте. После чего осужденный поехал сдаваться в отдел полиции.

В части 1 статьи 37 Уголовного кодекса РФ общественно опасное посягательство, сопряженное с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, представляет собой деяние, которое в момент его совершения создавало реальную опасность для жизни обороняющегося или другого лица. О наличии такого посягательства могут свидетельствовать, в частности, применение способа посягательства, создающего реальную угрозу для жизни обороняющегося (в данном случае применение потерпевшим топора).

Вместе с тем следует иметь в виду, что право на необходимую оборону сохраняется до момента окончания посягательства.

Уголовная ответственность за причинение вреда наступает для оборонявшегося в случае превышения пределов необходимой обороны, то есть когда по делу будет установлено, что оборонявшийся прибегнул к защите от посягательства, такими способами и средствами, применение которых явно не вызывалось характером и опасностью посягательства, и без необходимости умышленно причинил посягавшему тяжкий вред здоровью или смерть.

При таких обстоятельствах суд пришел к выводу об отсутствии в действиях подсудимого состава преступления по ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса РФ и переквалифицировал его действия на ч. 1 ст. 108 Уголовного кодекса РФ как убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны и назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы, с учетом присоединения неотбытой части наказания по ранее вынесенному приговору окончательно осужденному назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.