Убийство по ошибке

Орудие преступления. Фото СО по городу Нерюнгри СУ СК РФ по РС (Я)

Доказательства, собранные следственным отделом по городу Нерюнгри СУ СК России по Республике Саха (Якутия), судом присяжных заседателей явились достаточными для признания виновным жителя поселка Чульман. Мужчина признан виновным в совершении убийства (ч.1 ст. 105 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что вечером 9 мая 2019 года на рыночной площади поселка Чульман Нерюнгринского района после праздничного салюта подсудимый увидел мужчину, которого перепутал со своим знакомым.

На почве личной неприязни, обусловленной ранее произошедшим конфликтом, будучи уверенным в том, что это именно приятель, с которым ранее произошла драка, мужчина подошел к потерпевшему и нанес ему ножом один удар в живот.

От полученного ранения 27-летний потерпевший скончался в хирургическом отделении Нерюнгринской центральной районной больницы 11 мая 2019 года.

В ходе рассмотрения уголовного дела подсудимый вину в умышленном убийстве не признал, убеждая коллегию присяжных заседателей в том, что потерпевший сам наткнулся на его нож, когда он оборонялся от нападавшей на него толпы.

Несмотря на попытки уйти от ответственности за совершенное особо тяжкое противоправное деяние, по результатам рассмотрения уголовного дела на основании вердикта коллегии присяжных заседателей, признавших подсудимого виновным, суд приговорил его к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.