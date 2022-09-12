Убийство пациентов наркодиспансера в Якутске — завершено расследование

Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего жителя города Якутска, уличенного в покушении на убийство двух и более лиц (ч. 3 ст. 30 — п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и убийстве двух лиц (п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ).

Следствием установлено, что вечером 16 октября 2021 года поступивший на лечение в Якутский республиканский наркологический диспансер мужчина проследовал в комнату для персонала, где вооружился кухонным ножом, и нанес колото-резаные ранения пятерым пациентам учреждения.

В результате двое пострадавших от полученных травм скончались, трем была оказана медицинская помощь.

В ходе следствия установлено, что на момент совершения преступления нападавший страдал психическим расстройством и не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

Согласно материалам уголовного дела, мужчина представляет опасность для себя и других лиц и нуждается в принудительном лечении в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа.

Следствием проведен комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Расследование уголовного дела завершено, материалы дела направлены в суд для применения принудительных мер медицинского характера.