Якутянин убит гвоздодером и кувалдой

Прокуратура Республики Саха (Якутия) утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина А. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное из хулиганских побуждений).

По версии следствия обвиняемый, 23 февраля 2022 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире одного из жилых домов, расположенных в г. Якутске, из хулиганских побуждений, используя малозначительный повод, нанес потерпевшему руками и ногами, а также стеклянной бутылкой, молотком, гвоздодером и кувалдой многочисленные телесные повреждения.

В результате полученных повреждений, мужчина скончался на месте происшествия через непродолжительное время.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокуратурой в Верховный Суд Республики Саха (Якутия) для рассмотрения по существу.