Убийство через окно

Нюрбинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) с дислокацией в Сунтарском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 57-летнего жителя села Сунтар, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следствием установлено, что 15 марта 2020 года мужчина, вернувшись в дом, где распивал спиртные напитки, пытаясь войти внутрь, разбил окно, спровоцировав конфликт с хозяином дома. В ходе ссоры, обвиняемый через оконный проем нанес кухонным ножом один удар мужчине в переднюю поверхность грудной клетки. От полученного ножевого ранения потерпевший скончался на месте преступления.

В тот же день злоумышленник задержан и по ходатайству следователя заключен под стражу. В рамках расследования уголовного дела проведены судебные экспертизы, добыты доказательства виновности обвиняемого, которые легли в основу обвинительного заключения.

Расследование уголовного дела завершено. В ближайшее время обвиняемый предстанет перед судом