Убийца случайного собутыльника задержан

Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство) по факту обнаружения тела мужчины с признаками насильственной смерти криминального характера возле домов, расположенных по ул. Каландарашвили в городе Якутске.

Тело мужчины с колото-резаными ранениями в области грудной клетки утром 6 февраля 2022 года обнаружили случайные прохожие, о чем сообщили в правоохранительные органы.

В ходе совместной работы сотрудников следственно-оперативной группы на месте происшествия служебно-розыскная собака кинологов ЦКС МВД по РС (Я) полиции взяла след и привела сотрудников в одну из квартир расположенного неподалеку жилого дома. Следователем СКР в данном жилище проведен осмотр, обнаружены и изъяты предметы и следы, имеющие значение для установления лица, причастного к совершению преступления.

Подозреваемый вскоре был установлен и задержан. Им оказался ранее неоднократно судимый, в том числе за особо тяжкое и имущественные преступления, житель города Якутска. В ходе допроса он рассказал следователю, что познакомился с потерпевшим случайно. Как установили следователи, под предлогом дальнейшего продолжения знакомства они распивали спиртные напитки, в ходе чего между ними возникла ссора. На почве личной неприязни обвиняемый нанес потерпевшему множественные удары ногами по голове и телу, затем кухонным ножом несколько раз ударил в грудную клетку.

Пытаясь сокрыть следы совершенного преступления, он погрузил тело потерпевшего на детские сани и вывез его в безлюдное место, где утром оно было обнаружено.

По ходатайству следователя мужчина взят под стражу. В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование продолжается.