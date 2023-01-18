18.01.2023
20:19
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Происшествия

Убийца попытался скрыться в верхоянской тундре…


Верхоянским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела по обвинению 28-летнего жителя поселка Батагай в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего — ч.4 ст. 111 УК РФ.

По данным следствия, в октябре 2022 года обвиняемый в компании приятелей в ходе распития спиртных напитков на почве возникшей с одним из мужчин ссоры нанес ему по различным частям тела множественные удары руками и подручными предметами.

Потерпевший от полученной черепно-мозговой травмы скончался на месте происшествия.

Позже приятели выехали в соседний населенный пункт и после преследования оперативными сотрудниками полиции попытались скрыться в тундре, но были задержаны.

Следствием восстановлена полная картина преступления и роль каждого из участников событии, собрана доказательственная база, которая легла в основу обвинительного заключения.
Уголовное дело направлено в суд.


Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба СУ СК России по Республике Саха (Якутия)

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