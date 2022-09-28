Убийца двух человек сам явился в полицию

В Усть-Алданском районе следователи СУ СК России по Республике Саха (Якутия) задержали подозреваемого в убийстве двух человек

Тела 29-летнего и 42-летнего мужчин с множественными телесными повреждениями в области головы обнаружены ночью 26 сентября 2022 года. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа под руководством следователя СК России. Проведен осмотр места происшествия и иные необходимые следственные действия. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ.

29-летний мужчина, причастный к совершению данного преступления, с места скрылся, в его отношении проводились поисковые мероприятия. 28 сентября 2022 года он явился в правоохранительные органы, в настоящее время с ним работают следователи, он задержан. Будут установлены мотивы и обстоятельства совершенного преступления. Назначен ряд экспертных исследований. Расследование продолжается.