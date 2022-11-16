Убедительный успех якутянки

Успех Алины Соколовой.

В конце октября в городе Москве проходил финал Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». В финале по 40 компетенциям по всем категориям «Школьники», «Студенты», «Специалисты» приняли участие более 1000 участников из 78 регионов России. Среди этих многочисленных участников есть и Соколова Алина Равильевна, ученица 10 класса Республиканской специальной (коррекционной) школы-интернат для обучающихся с тяжелым нарушением речи. Алина достойно представила честь родной республики в финале Национального чемпионата, выиграв золотую медаль по компетенции «Бисероплетение» в категории «Школьники». О своем успехе Алина и ее руководитель Кондратьева Татьяна Павловна рассказали на пресс-конференции перед педагогическим коллективом и ученическим советом школы.

Открыла работу пресс-конференции заместитель директора Захарова Светлана Сергеевна. О том, как Речевая школа включилась в движение «Абилимпикс» рассказала куратор движения Кондакова Октябрина Валерьевна. Далее выступила руководитель творческой студии «Кэрэ», где занимается Алина — Кондратьева Татьяна Павловна. Она рассказала о том, как Алина на высоком уровне демонстрировала свои навыки по бисероплетению и одержала убедительную победу. В финале чемпионата соперниками Алины стали участники из Ленинградской, Оренбургской, Курской областей и города Москвы. Руководитель отметила, что сейчас главная задача это войти в расширенный состав Национальной сборной России и принять участие в международном чемпионате. Стоит отметить, что Речевая школа по компетенции «Бисороплетение» является лидером по республике. Воспитанницы студии ежегодно занимают призовые места в различных конкурсах и чемпионатах всероссийских и международных уровней. Так, в 2020 году все три участницы из творческой студии «Кэрэ» под руководством Татьяны Павловны стали призерами регионального отборочного этапа финала Национального чемпионата «Абилимпикс». С этого года школа внедряет компетенцию «Ресторанный сервис», где воспитанники также под руководством Кондратьевой Татьяны Павловны учатся азам ресторанного дела.

Далее выступила сама Алина. Она рассказала о том, как усердно готовилась к чемпионату, какие задания выполняла в ходе соревнований. Алина поделилась о том, что собирается продолжить свое обучение и поступить на специальность «Ювелирное дело».

Актив школы – члены ученического Совета задали Алине и Татьяне Павловне интересные вопросы. Много теплых слов было сказано в адрес Алины ее первой учительницей Антоновой Еленой Павловной.

Напомним, что с 28 по 31 октября 2022 года в городе Москве проходил финал Национального чемпионата «Абилимпикс» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Чемпионат организуется для трех категорий участников: школьники, студенты и специалисты. На очном этапе Национального чемпионата Республику Саха (Якутия) представили 8 конкурсантов, среди них — ученица 10 класса Республиканской специальной (коррекционной) школы-интернат для обучающихся с тяжелым нарушением речи Алина Соколова, которая завоевала золотую медаль. Еще раз поздравляем Алину с большим достижением и желаем успехов в дальнейшем обучении и ярких побед!