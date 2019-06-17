АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
27
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курс ЦБ
$  64.43
 72.70
18+
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
17.06.2019, 12:50
Происшествия
Кража в Верхневилюйске
17.06.2019, 12:40
Общество
В Якутске уничтожили санкционные яблоки
17.06.2019, 12:27
Спорт
Убедительная победа «Сахатранснефтегаза»
17.06.2019, 12:13
Происшествия
Подлог в Якутске
17.06.2019, 12:09
Якутия
Эксклюзив
Таатта: SakhaLife – в числе победителей республиканского журналистского конкурса
17.06.2019, 12:02
Спорт
У Виктора Колибабчука появился неожиданный соперник
17.06.2019, 11:51
Происшествия
Фотофакт
Два смертельных ДТП произошло в Якутии
17.06.2019, 11:39
Якутия
Завершилась VI Спартакиада НКО Якутии
17.06.2019, 11:27
Погода
Жара в Якутске
17.06.2019, 11:14
Финансы
РСХБ развивает сотрудничество с финтех-компаниями Фонда «Сколково»
17.06.2019, 11:01
Экономика
Производится доставка энергогрузов по вилюйской группе районов Якутии
17.06.2019, 10:49
Происшествия
Фотофакт
В Якутии полыхают 9 лесных пожаров
17.06.2019, 10:36
Экономика
Перспективы развития ЖКХ обсудили в Якутске
17.06.2019, 10:25
Светская хроника
Instagram
Самый известный фотограф Якутии снова женился!
17.06.2019, 10:10
Происшествия
В Якутии дом сгорел дотла: Есть пострадавшие
17.06.2019, 9:59
Якутск
Объявление
Внимание! В Якутске отключат воду
17.06.2019, 9:47
Происшествия
Мужчина после пьянки очнулся без денег
17.06.2019, 9:35
Красота & Здоровье
История детского УЗИ устами пионера якутской педиатрии
17.06.2019, 9:22
Спорт
Завершилась Спартакиада работников нефтегазовых предприятий Якутии
17.06.2019, 9:10
Экономика
Задолженность УК и ТСЖ перед Якутскэнерго составляет более 693 млн рублей
17.06.2019, 9:01
Общество
Эксклюзив
Репортаж
Ысыах в Москве: звезды, ВИПы и толкучка
17.06.2019, 7:46
Происшествия
Эксклюзив
Страсти вокруг «Утума»: По делу Гоголева, Карамзина, Самсоновой
17.06.2019, 1:56
Общество
Сегодня день рождения депутата, общественного деятеля и предпринимателя
17.06.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный Гороскоп, понедельник 17 июня 2019
16.06.2019, 23:06
Политика
Таймылырцы выбрали кандидатуру на главу наслега от «Единой России»
16.06.2019, 23:04
Политика
Определены победители праймериз «Единой России» в Среднеколымском улусе
16.06.2019, 21:58
Официально
График плановых работ энергетиков на 17 июня
16.06.2019, 19:35
Общество
Правила безопасного се…
16.06.2019, 19:08
Погода
Жара — погода в Якутске на завтра
16.06.2019, 18:58
Якутия
Айсен Николаев ознакомился с деятельностью Харбинской комплексной бондовой зоны
16.06.2019, 17:57
Якутия
Айсен Николаев провел встречу с губернатором провинции Хэйлунцзян
16.06.2019, 15:31
Общество
Instagram
Премьер-министр Якутии стал наставником школьницы
16.06.2019, 15:11
Экология
Резонанс
Информация по факту загрязнения рек Алданского района на 15 июня
16.06.2019, 15:08
Экология
О лесных пожарах в Якутии на 16 июня
16.06.2019, 15:06
Общество
Россельхозбанк поздравляет с праздником
16.06.2019, 13:30
Красота & Здоровье
Саргылана Васильева поздравляет с Днем медицинского работника
16.06.2019, 13:24
Красота & Здоровье
Главврач санатория «Абырал» Алена Ивановна поздравляет с Днем медицинского работника
16.06.2019, 13:11
Красота & Здоровье
Алевтина Эверстова: Быть медиком – это не просто работа
16.06.2019, 11:52
Якутия
Кирилл Бычков: Деловое сотрудничество с КНР для Якутии имеет особое значение
16.06.2019, 11:12
Происшествия
В Якутии произошло 7 пожаров
16.06.2019, 9:23
Якутск
Альберт Семенов: Труд медика почетен и требует большой самоотдачи
16.06.2019, 8:54
Светская хроника
Instagram
Сын спикера Гордумы Якутска покорил Эльбрус
16.06.2019, 8:23
Красота & Здоровье
Народный рейтинг: Спасибо за то, что были рядом…
16.06.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп, воскресенье 16 июня 2019
15.06.2019, 23:28
Погода
Солнце и ветер — погода в Якутске на завтра
15.06.2019, 23:26
Политика
В Якутске обманутые вкладчики ЖСК провели митинг в защиту своих интересов
15.06.2019, 22:01
Якутск
В Якутске приступили к ремонту и строительству 25,8 км дорог по нацпроекту «БКАД 2.0»
15.06.2019, 17:00
Якутия
Якутия планирует сотрудничать с провинцией Гаундун Китая
15.06.2019, 16:54
Якутия
Айсен Николаев принял участие в открытии российского павильона VI Российско-Китайского ЭКСПО
15.06.2019, 16:53
Якутия
Айсен Николаев выступил на пленарном заседании Второго Российско-Китайского форума в Харбине
15.06.2019, 16:51
Якутия
Айсен Николаев рассказал об экспортном потенциале Якутии
15.06.2019, 16:01
Общество
Молодое сердце фестиваля
15.06.2019, 16:00
Общество
Некролог
Министерство культуры и духовного развития выражает соболезнование
15.06.2019, 13:23
Красота & Здоровье
Детская инфекционная. Здесь нужен определенный склад характера
15.06.2019, 13:21
Якутск
Депутат поздравляет с праздником
15.06.2019, 13:19
Культура & Образование
Афиша
Репертуар кинотеатра «Россия» с 15 по 18 июня
15.06.2019, 11:15
Общество
Троицкая родительская суббота 2019
15.06.2019, 11:00
Происшествия
В Якутии произошло 6 пожаров
15.06.2019, 10:00
Якутия
В положение Республиканской деловой игры «МИНИСТР» внесены изменения
15.06.2019, 9:34
Якутия
В Якутии проходит выездное заседание Совета по Арктике и Антарктике 
15.06.2019, 9:30
Якутск
В Якутске избран председатель Молодежной администрации при главе города
15.06.2019, 9:28
Происшествия
Фотофакт
Минэкологии проводит проверку по факту загрязнения рек Алданского района
15.06.2019, 1:03
Красота & Здоровье
Валентина Васильева: О том, что стану педиатром, я твердо решила еще в 5 лет
15.06.2019, 0:57
Общество
Энергетики Центрального РЭС соревновались в пожарно-прикладном мастерстве
15.06.2019, 0:20
Общество
Сегодня день рождения руководителей, телезвезды и звезды эстрады
15.06.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп, суббота 15 июня 2019
14.06.2019, 22:17
Якутия
Айсен Николаев возложил живые цветы к памятнику освобождения Северо-Востока Китая
14.06.2019, 22:03
Общество
Некролог
Руководство Якутии выражает соболезнование
14.06.2019, 22:00
Общество
Некролог
Скончался легендарный оперный якутский певец
14.06.2019, 19:00
Якутск
Ярмарка пристройства животных «Счастье в каждый дом» пройдет в Якутске
14.06.2019, 18:25
Общество
Некролог
Скончался основатель кафедры журналистики Олег Якимов
14.06.2019, 18:20
Якутск
Игорь Шпектор проинспектировал сферу ЖКХ в Якутске
Спорт
17 июня 2019, 12:27
68

Убедительная победа «Сахатранснефтегаза»

Право называться самым спортивным, а значит сплоченным в едином духе, трудовым коллективом за собой снова оставил «Сахатранснефтегаз», занявший все три призовых места по итогам Спартакиады «Нефтегазстройпрофсоюз» России.

«Работа наша трудная, напряженная, сопряжена с большой ответственностью за подачу надежного и бесперебойного тепла населению Якутии, поэтому людям нужна разрядка, активный отдых. Для этого мы всегда поддерживаем спорт, во всех подразделениях созданы необходимые условия для занятий спортом. Отмечу, что профком компенсирует часть расходов работников, занимающихся в спортивных залах, бассейнах. Я в свою очередь поздравляю работников компании за победу! Стабильная победа нашего коллектива среди нефтегазовых предприятий —  итог плодотворной, системной работы, создающей трудовой коллектив с крепким корпоративным духом», — отметил генеральный директор АО «Сахатранснефтегаз» Иван МАКАРОВ.

Напомним, что Спартакиада проводится в течение года по 20 видам спорта: волейболу, мини-футболу, баскетболу, национальным прыжкам, настольному теннису, плаванию, шашкам, шахматам, стрельбе из пневматической винтовки, мас-рестлингу, хапсагай, перетягиванию каната и другим.

«На заключительном этапе XXI Спартакиады приняли участие команды ОАО «Саханефтегазсбыт», ОАО «ЯТЭК», АО «Сахатранснефтегаз.  Каждое предприятие серьезно готовится к Спартакиаде. Ведь спорт — это не только соревнования по тем или иным видам спорта, а, прежде всего, тот инструмент, который формирует корпоративный дух, сплачивает коллектив», — прокомментировал председатель Якутского регионального отделения «Нефтегазстройпрофсоюза» Федор НЕЧАЙ.

После упорной борьбы по всем видам спорта определились команды-победители. Здесь отметим, что места распределились по результатам всех соревнований, которые шли в течение года.

Почетное первое место завоевала команда Управления газораспределительных сетей. Второе место заняли работники Линейно-производственного управления магистральных газопроводов. На третье место вышла команда из числа работников Аппарата управления и Строительно-монтажного управления.

Мы же в свою очередь скажем, что газовики республики не только несут постоянную трудовую вахту, чтобы дарить нам тепло и уют, но еще являются настоящими спортсменами.

Источник: Пресс-служба АО «Сахатранснефтегаз», www.aostng.ru
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
15.06.2019, 17:00
Якутия
Якутия планирует сотрудничать с провинцией Гаундун Китая
12.06.2019, 11:00
Происшествия
В Якутии ночью два бомра совершили плохое дело
15.06.2019, 11:00
Происшествия
В Якутии произошло 6 пожаров
11.06.2019, 11:23
Происшествия
Фотофакт
В Якутии задержаны члены ОПГ, пополнявшие «общак»
16.06.2019, 11:52
Якутия
Кирилл Бычков: Деловое сотрудничество с КНР для Якутии имеет особое значение
14.06.2019, 9:05
Происшествия
В Якутии при странных обстоятельствах погиб студент
14.06.2019, 16:40
Красота & Здоровье
Интервью
Татьяна Ряснова, акушерка Перинатального центра, о 48 годах работы в роддоме
13.06.2019, 12:10
Происшествия
Скандал
Известного политика Якутии подозревают в избиении
12.06.2019, 10:48
Спорт
Якутский пенсионер завоевал «золото» на ЧР по компьютерному многоборью
11.06.2019, 11:22
Общество
Фотофакт
В Верхоянье люди борются с огнем возле села Бетенкес
12.06.2019, 10:27
Происшествия
Дети получили тяжелые травмы на аттракционе в Якутске
13.06.2019, 12:05
Происшествия
Экстра
В Якутии изъято золото стоимостью более 18 млн рублей
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Эксклюзив
Якутия
17.06.2019

Таатта: SakhaLife – в числе победителей республиканского журналистского конкурса

Фотофакт
Происшествия
17.06.2019

Два смертельных ДТП произошло в Якутии

Погода
17.06.2019

Жара в Якутске

Происшествия
17.06.2019

В Якутии дом сгорел дотла: Есть пострадавшие

Объявление
Якутск
17.06.2019

Внимание! В Якутске отключат воду

Политика
16.06.2019

Таймылырцы выбрали кандидатуру на главу наслега от «Единой России»

Политика
16.06.2019

Определены победители праймериз «Единой России» в Среднеколымском улусе

Общество
16.06.2019

Правила безопасного се…