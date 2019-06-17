Убедительная победа «Сахатранснефтегаза»

Право называться самым спортивным, а значит сплоченным в едином духе, трудовым коллективом за собой снова оставил «Сахатранснефтегаз», занявший все три призовых места по итогам Спартакиады «Нефтегазстройпрофсоюз» России.

«Работа наша трудная, напряженная, сопряжена с большой ответственностью за подачу надежного и бесперебойного тепла населению Якутии, поэтому людям нужна разрядка, активный отдых. Для этого мы всегда поддерживаем спорт, во всех подразделениях созданы необходимые условия для занятий спортом. Отмечу, что профком компенсирует часть расходов работников, занимающихся в спортивных залах, бассейнах. Я в свою очередь поздравляю работников компании за победу! Стабильная победа нашего коллектива среди нефтегазовых предприятий — итог плодотворной, системной работы, создающей трудовой коллектив с крепким корпоративным духом», — отметил генеральный директор АО «Сахатранснефтегаз» Иван МАКАРОВ.

Напомним, что Спартакиада проводится в течение года по 20 видам спорта: волейболу, мини-футболу, баскетболу, национальным прыжкам, настольному теннису, плаванию, шашкам, шахматам, стрельбе из пневматической винтовки, мас-рестлингу, хапсагай, перетягиванию каната и другим.

«На заключительном этапе XXI Спартакиады приняли участие команды ОАО «Саханефтегазсбыт», ОАО «ЯТЭК», АО «Сахатранснефтегаз. Каждое предприятие серьезно готовится к Спартакиаде. Ведь спорт — это не только соревнования по тем или иным видам спорта, а, прежде всего, тот инструмент, который формирует корпоративный дух, сплачивает коллектив», — прокомментировал председатель Якутского регионального отделения «Нефтегазстройпрофсоюза» Федор НЕЧАЙ.

После упорной борьбы по всем видам спорта определились команды-победители. Здесь отметим, что места распределились по результатам всех соревнований, которые шли в течение года.

Почетное первое место завоевала команда Управления газораспределительных сетей. Второе место заняли работники Линейно-производственного управления магистральных газопроводов. На третье место вышла команда из числа работников Аппарата управления и Строительно-монтажного управления.

Мы же в свою очередь скажем, что газовики республики не только несут постоянную трудовую вахту, чтобы дарить нам тепло и уют, но еще являются настоящими спортсменами.