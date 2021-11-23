23.11.2021
21:25
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Происшествия

Уазик провалился на переправе в Якутии

Нетерпеливые якутские водители тестируют неокрепший лед на реках. И иногда лед не выдерживает. Смотрим видео:

Фото: https://www.instagram.com/p/CWkr0uXDUv9/
Источник: https://www.instagram.com/p/CWkr0uXDUv9/
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