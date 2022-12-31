31.12.2022
14:19
660

Желток

У знаменитого на весь мир «навозного» скульптора Михаила Боппосова появилась конкурентка!

Жительница с Дулгалах Верхоянского района вылепила из навоза символ 2023 года — огромного зайца, сообщает тгк @vestiverkhoyanya. Тем самым она составила конкуренцию знаменитому на весь мир Михаилу Боппосову.

По словам Марфы Соркомовой, у нее большое хозяйство, поэтому материала для создания скульптуры у нее было предостаточно. Креативная женщина работала над композицией долгое время и завершила скульптуру аккурат к Новому году. Это не первая её скульптура. В прошлом году она делала быка. Очень реалистично получился…

К слову, Марфа Соркомова мастерица на все руки — всё у неё получается на все, начиная от вкусных тортов, заканчивая различными украшениями из бисера

Фото: тгк @vestiverkhoyanya
Источник: тгк @vestiverkhoyanya
Один комментарий на «У знаменитого на весь мир «навозного» скульптора Михаила Боппосова появилась конкурентка!»
  1. Мария 31.12.2022 16:05

    Дьаабы

    Ответить

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх