У знаменитого на весь мир «навозного» скульптора Михаила Боппосова появилась конкурентка!

Жительница с Дулгалах Верхоянского района вылепила из навоза символ 2023 года — огромного зайца, сообщает тгк @vestiverkhoyanya. Тем самым она составила конкуренцию знаменитому на весь мир Михаилу Боппосову.

По словам Марфы Соркомовой, у нее большое хозяйство, поэтому материала для создания скульптуры у нее было предостаточно. Креативная женщина работала над композицией долгое время и завершила скульптуру аккурат к Новому году. Это не первая её скульптура. В прошлом году она делала быка. Очень реалистично получился…

К слову, Марфа Соркомова мастерица на все руки — всё у неё получается на все, начиная от вкусных тортов, заканчивая различными украшениями из бисера