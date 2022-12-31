31.12.2022
14:19
660
Желток
У знаменитого на весь мир «навозного» скульптора Михаила Боппосова появилась конкурентка!
Жительница с Дулгалах Верхоянского района вылепила из навоза символ 2023 года — огромного зайца, сообщает тгк @vestiverkhoyanya. Тем самым она составила конкуренцию знаменитому на весь мир Михаилу Боппосову.
По словам Марфы Соркомовой, у нее большое хозяйство, поэтому материала для создания скульптуры у нее было предостаточно. Креативная женщина работала над композицией долгое время и завершила скульптуру аккурат к Новому году. Это не первая её скульптура. В прошлом году она делала быка. Очень реалистично получился…
К слову, Марфа Соркомова мастерица на все руки — всё у неё получается на все, начиная от вкусных тортов, заканчивая различными украшениями из бисера
Фото: тгк @vestiverkhoyanya
Источник: тгк @vestiverkhoyanya
Один комментарий на «У знаменитого на весь мир «навозного» скульптора Михаила Боппосова появилась конкурентка!»
Добавить комментарий Отменить ответ
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
31.12.2022
0
53
31.12.2022
0
152
31.12.2022
0
252
31.12.2022
0
136
31.12.2022
0
421
31.12.2022
0
1180
31.12.2022
0
337
31.12.2022
0
562
31.12.2022
0
418
31.12.2022
0
608
31.12.2022
0
158
31.12.2022
0
159
31.12.2022
0
284
31.12.2022
0
181
31.12.2022
0
390
31.12.2022
0
166
31.12.2022
0
147
31.12.2022
0
1128
31.12.2022
0
166
31.12.2022
0
240
31.12.2022
0
194
31.12.2022
0
1270
31.12.2022
0
1237
31.12.2022
1
1949
31.12.2022
0
4001
31.12.2022
0
872
31.12.2022
0
6727
31.12.2022
0
716
31.12.2022
0
864
30.12.2022
0
309
30.12.2022
2
3531
30.12.2022
0
1296
30.12.2022
0
2054
30.12.2022
1
1282
30.12.2022
0
554
30.12.2022
0
3862
30.12.2022
0
346
30.12.2022
0
607
30.12.2022
0
2403
30.12.2022
0
731
30.12.2022
0
376
30.12.2022
0
2967
30.12.2022
0
404
30.12.2022
0
388
30.12.2022
0
381
30.12.2022
0
234
30.12.2022
0
276
30.12.2022
0
656
30.12.2022
0
256
30.12.2022
0
324
30.12.2022
0
301
30.12.2022
0
1801
ТОП НОВОСТИ
26.12.2022
Лучший комментарий
21
45384
27.12.2022
2
30228
25.12.2022
0
14843
25.12.2022
0
13924
28.12.2022
0
12955
26.12.2022
0
12068
30.12.2022
0
11610
27.12.2022
2
7536
26.12.2022
0
7164
Дьаабы