У злостных выпивох будут конфисковывать авто

Верховный Суд, МВД и Минюст полностью поддержали проект поправок в законодательство в части дополнительного обеспечения безопасности дорожного движения, подготовленный под руководством заместителя Председателя ГД Ирины Яровой

Поправки устанавливают:

повышенный административный штраф за повторное управление автомобилем без прав

уголовную ответственность — за вождение без прав в третий раз в случае, если человек сел за руль в состоянии опьянения, выехал на встречную полосу или превысил скорость.

предлагается конфисковывать транспортное средство по решению суда у тех, кто привлекается к уголовной ответственности за вождение в состоянии опьянения, выезд на встречную полосу, значительное превышение скорости, или тех, кто ранее неоднократно привлекался за вождение без прав.

Законопроект разрабатывался​ в рамках деятельности межфракционной рабочей группы по подготовке изменений в законодательство РФ в части установления ответственности за опасное вождение, созданной под руководством Ирины Яровой по поручению Председателя ГД Вячеслава Володина.

«Мы планируем провести итоговое заседание нашей рабочей группы. Как мы и договаривались с коллегами, мною была проведена работа с Правительством, отработаны все необходимые юридико-технические, правовые аспекты, получена поддержка Верховного Суда.​ Таким образом, завтра у нас будет возможность принимать решение по предварительно согласованным и совместно выработанным нами позициям и предлагать законопроект к внесению на рассмотрение парламентом», — заявила Ирина Яровая.

Депутат напомнила данные статистики: только в первом полугодии 2021 года в суды поступило 52​ 607 дел по факту управления транспортными средствами лицами, лишенными водительских прав. В 2020 году был зафиксировано увеличение количества таких правонарушений на 25 %, и наблюдается рост этой тенденции.​

В частности, в 2020 году число таких правонарушений по сравнению с 2019-м выросло более чем на 11 %. В первом полугодии 2021 года в суды поступило почти 30 тыс. таких дел.