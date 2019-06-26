У жителя Якутска изъято оружие

В ходе оперативно-профилактической операции «Жилой сектор» участковыми уполномоченными полиции у жителя одного из домов Якутска изъято незарегистрированное гладкоствольное ружье 12 калибра.

Выяснилось, что 31-летний мужчина приобрел ружье в 2015 году на основании лицензии, но не поставил ружье на учет в установленном законом порядке.

Кроме того, в рамках операции участковыми уполномоченными изъято ружье марки ТОЗ-34 и патроны к нему у жителя одного из домов по ул.Дальняя.

В обоих случаях составлены административные протоколы по статье 20.8 ч.4 «Нарушение правил хранения, ношения или уничтожения оружия и патронов к нему гражданами».

Напоминаем, что лицо добровольно сдавшее предметы вооружения, освобождается от уголовной ответственности и получает денежное вознаграждение.