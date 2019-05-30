У жительницы Якутска после ремонта взорвался холодильник

У жительницы Якутска загорелся отремонтированный недавно холодильник. Огонь чудом удалось локализовать.

Сервисная служба, производившая замену запчасти, отказалась оплачивать ущерб, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по республике со ссылкой на «Союз потребителей Якутии».

«Холодильник был не новый, куплен в 2012 году. Он начал слишком шумно работать, поэтому мы обратились в сервисную службу. Работники сервиса сказали, что причина в вентиляторе и заменили его. Через несколько месяцев он буквально взорвался. Повезло, что именно в момент взрыва я стояла возле холодильника и смогла быстро потушить огонь», — рассказала дочь потерпевшей.

При общественном фонде «Союз потребителей Якутии» действует структурное подразделение «Центр независимой потребительской экспертизы», куда и обратилась пострадавшая. Эксперт организации при осмотре объекта исследования выявил очаг возгорания при целостности других частей холодильника, что позволило установить причину возгорания — замененную запчасть — микродвигатель.

Ознакомившись с результатами экспертизы, сервисная служба решила в досудебном порядке урегулировать спор, оплатив стоимость холодильника и сопутствующие расходы.