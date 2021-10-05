У якутян появилась единая карта «Моя Якутия»

В Якутии началось оформление единой карты жителя республики «Моя Якутия». Это бесплатная дебетовая банковская карта, как для льготников, так и обычных граждан. Карта выпускается республиканским банком АЭБ на базе платежной системы «Мир-JCB». Картой могут пользоваться все граждане республики независимо от льготного статуса и района проживания. «Моя Якутия» призвана сделать жизнь людей проще, а получение услуг удобнее.

«Мы приглашаем всех жителей республики оформить единую карту жителя региона «Моя Якутия». Оформление этой универсальной карты идёт бесплатно в офисах АЭБ во всех районах нашего присутствия. С ее помощью можно не только экономить, но и получать доход. Карта открывает много возможностей своему владельцу, вне зависимости от наличия у него льготного статуса», — отметил председатель Правления АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО Николай Долгунов.

Кому положена и каковы преимущества?

Карту «Моя Якутия» может получить любой житель Якутии старше 14 лет с постоянной пропиской или временной регистрацией в республике. По ней действует целая система льгот и бонусов, которые установлены на территории всей республики для льготных категорий населения. При этом меры социальной поддержки становятся доступны держателю карты без подтверждающих документов, что очень удобно и освобождает от необходимости носить с собой справки и удостоверения. На карту можно оформить социальные выплаты.

А если я не льготник?

А какие преимущества получат владельцы универсальной социальной карты без льготного статуса? Во-первых, им также, как и льготникам, будет доступна опция начисления процентов на остаток по счету. Во-вторых, по карте будет начисляться кешбэк (возврат части денег) в рублях на всё с любой покупки, а также специальный повышенный кешбэк – за покупки в магазинах партнерской сети системы лояльности «СВОИ» (svoi.albank.ru). То есть карта «Моя Якутия» может приносить доход своему владельцу и стать выгодным финансовым инструментом.

И даже проезд

По карте «Моя Якутия» можно удобно оплачивать проезд в общественном транспорте. Для льготников, расплачивающихся в автобусах по Единому социальному проездному, тариф сохраняется (494 рублей в месяц). Для многодетных семей Якутска по карте жителя республики также установлен свой льготный тариф (23 рубля по Якутску). Для всех остальных проезд доступен по транспортному кошельку по действующим тарифам в муниципалитете.

Преимущества платежной системы МИР

Помимо этого, у карты жителя республики есть ряд преимуществ национальной платежной системы МИР. Среди них, например, кешбек и доступ к различным акциям в рамках программы лояльности «ПриветМир», скидки при покупках на Wildberries, возможность получить туристический кешбэк за отдых в России, переводы в другие банки по номеру телефона без комиссии (до 200 000 рублей в месяц), бесплатные платежи за мобильную связь, интернет и ТВ, ЖКУ, штрафы ГИБДД, обучение и другие услуги. В ближайшее время по карте появятся льготы при оплате госуслуг.

Где оформить?

Оформляйте карту «Моя Якутия» онлайн на сайте Алмазэргиэнбанка https://albank.ru/ru/cards/card-order/ecs-card/ либо в мобильном приложении «АЭБ Онлайн». Также карту можно открыть в офисе банка, больше подробностей о проекте – на https://card.sakha.gov.ru/