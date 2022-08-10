У якутянки украли дверь ради покупки алкоголя

В Якутске установлен подозреваемый в краже из частного дома.

В дежурную часть отдела полиции №1 МУ МВД России «Якутское» с сообщением о краже имущества обратилась жительница Сайсар. Заявительница обнаружила пропажу новой металлической двери, стоимостью 25 000 рублей.

Сотрудники оперативно-сыскного отдела МУ МВД России «Якутское» по подозрению в совершении преступления установили 31-летнего мужчину.

Выяснилось, что подозреваемый вместе с матерью арендовал у заявительницы частный дом. В день происшествия подозреваемый собрал во дворе компанию своих знакомых, с которыми распивал спиртное. Когда алкоголь закончился, он решил продать хозяйскую дверь, которая лежала в гараже. Злоумышленник сбыл похищенное за 10 000 рублей, а вырученные деньги потратил на покупку алкоголя.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».