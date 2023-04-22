У якутянки Полины Иудиной серебро первенства Европы по самбо!

21 апреля в г.Хайфа (Израиль) состоялись финальные поединки первенства Европы по самбо. Честь сборной России в весовой категории до 80 кг защищала Полина Иудина.

В финале наша спортсменка уступила опытной и сильной спортсменке из Беларуси Полине Граматневой, призеру молодежного чемпионата мира, со счетом 1:2. Третье место в этом весе завоевали представительницы Молдавии и Нидерландов.

Полина Иудина является также серебряным призером первенства России двух последних лет. Тренируется под руководством тренеров Дамдиндоржа Гомбодоржа и Никифоровой Нюргуяны. Она является воспитанницей Нюрбинской ДЮСШ. Первый тренер –заслуженный тренер РС(Я) Эдуард Соловьев, сообщает тгк Спорт Якутии.