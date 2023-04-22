22.04.2023
10:41
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Спорт
У якутянки Полины Иудиной серебро первенства Европы по самбо!
21 апреля в г.Хайфа (Израиль) состоялись финальные поединки первенства Европы по самбо. Честь сборной России в весовой категории до 80 кг защищала Полина Иудина.
В финале наша спортсменка уступила опытной и сильной спортсменке из Беларуси Полине Граматневой, призеру молодежного чемпионата мира, со счетом 1:2. Третье место в этом весе завоевали представительницы Молдавии и Нидерландов.
Полина Иудина является также серебряным призером первенства России двух последних лет. Тренируется под руководством тренеров Дамдиндоржа Гомбодоржа и Никифоровой Нюргуяны. Она является воспитанницей Нюрбинской ДЮСШ. Первый тренер –заслуженный тренер РС(Я) Эдуард Соловьев, сообщает тгк Спорт Якутии.
Фото: Пресс-центр РЦСПСК «Триумф»
Источник: Пресс-центр РЦСПСК «Триумф»
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