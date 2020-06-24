У якутянки похитили более 100 тысяч рублей

Накануне 52-летней жительнице города Якутска поступил звонок якобы от сотрудников службы безопасности банка, в котором она имеет банковскую карту. Звонивший продиктовал номер банковской карты заявительницы, а именно номер социальной пенсионной карты «Мир» и сообщил, что у неё выявлены подозрительные операции. Узнав от женщины, что на данном счету находится всего 2000 рублей, лжеспециалист поинтересовался нет ли у ней других банковских карт. Потерпевшая ответила «да». Тогда злоумышленник переключил звонок на якобы другого специалиста указанного банка. Для этого попросил некоторое время подождать и находиться на связи по телефону.

Другой специалист перечислил все имеющие кредиты женщины, сумму следующего платежа и личные данные (место работы и проживания). После переключил на «робота», чтоб заявительница сообщила ему конфиденциальные данные, пояснив это тем, что личные данные нельзя говорить даже сотрудникам банка. Полностью доверившись, потерпевшая выполнила требования злоумышленника. Но мошеннику заполучить денежные средства не удалось, так как карта оказалась заблокирована. Тогда ее снова перевели на предыдущего специалиста, которому она снова сообщила код из СМС–сообщения третьего банка в котором у нее был счет, открытый на ее имя. В результате лишилась денежных средств в размере около 112000 рублей.

При этом потерпевшая пояснила полицейским, что видела текст в СМС–сообщении: «Не сообщайте никому коды, включая сотрудника Банка», но на тот момент не предала этому значения.

Помните! Если вам поступил подобный звонок, нельзя сообщать либо подтверждать свои персональные данные. Положите трубку или перезвоните по указанному на карте телефону и уточните информацию.